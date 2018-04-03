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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۵۳۰۰ شغل در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۵۳۰۰ شغل در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار و ۳۰۰ شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ایجاد شد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هزار و ۳۰۰ شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ایجاد شد، اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از مهمترین بخش های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی بیان کرد: با توسعه واحدهای صنعتی، اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی فعالیت دولت یازدهم و دوازهم بسیاری از کارخانه های صنعتی تعطیل در این استان فعال شدند.

توسعه بخش صنعت از مهمترین اولویت های سالجاری است

وی ادامه داد: در حال حاضر تحقق ایجاد اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجات این استان در سال گذشته محقق شده است و بیش از ۱۷ درصد اشتغال بیشتر از تعهد در نظر گرفته شده، ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه بخش صنعت و بهره گیری از ظرفیت های این بخش برای ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف این سازمان در سالجاری است.

کد مطلب 4262277

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