مقاومت، تنها راه پیروزی فلسطینیان بر صهیونیست های تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای، کشتار بی رحمانه فلسطینی ها به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

«در آغازین روزهای بهار طبیعت و حلول ماه رجب، ماه آمرزش و در ایام البیض و اعتکاف و ایام ویژه دعای ماه خدا، در حالی که مردم مظلوم فلسطین ساکن نوار غزه در چهل و دومین سالگرد «زمین» همچون سال های گذشته راهپیمایی مسالمت آمیز «بازگشت» را به یادآوری اشغال غیرقانونی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر از اراضی فلسطین توسط صهیونیست های اشغالگر آغاز کرده بودند، با حمله وحشیانه صهیونیست های گرگ صفت مواجه و بیش از ۱۶ شهید و ۱۵۰۰ فلسطینی مظلوم به خاک و خون کشیده شدند.

این جنایت در حالی اتفاق می افتد که مجامع حقوق بشری بار دیگر بر این جنایت هولناک مهر سکوت زده و علناً همراهی خود را با خوی بی رحمانه صهیونیست ها نشان می دهند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت این جنایت بی رحمانه صهیونیست های غاصب خون آشام، بار دیگر از ملت مظلوم فلسطین دفاع کرده و ضمن همدردی با کودکان و زنان و مردان بی دفاع، خواستار مقابله جدی و اقدام عملی همه آزادگان و آزادی خواهان جهان با حق حاکمیت فلسطینیان بر سرزمین های مادری خود بوده و این خوی توحش و تروریستی صهیونیستی را که همشه با حمایت آمریکای شیطان صفت و هم پیمانان غربی اش اتفاق می افتد را محکوم کرده و خواهان آزادی هرچه سریع تر سرزمین های اشتغالی فلسطین و قدس شریف و بازگرداندن آوارگان به محل سکونت آبا و اجدادی خود هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام می دارد رژیم ظالم، تروریستی و کودک کش صهیونیستی، بایستی به وضوح بداند و در جنگ های اخیر با چشمان خود دیده باشد که امروز، شعار صهیونیست های غاصب «از نیل تا فرات» به شعار قهرمانان و مجاهدان فلسطینی «از بحر تا نهر نه حتی یک وجب کمتر» بدل شده است و چه زود باشد که به مدد قدسی و سنت لایتغیر الهی«یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» و «ان الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون» و فرمایش تاریخی و تاریخ ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای به زودی نماز جمعه را همه با هم در قدس خواهیم خواند.

الیس الصبح بقریب»