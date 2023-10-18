به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت حوزه علمیه تهران ضمن بیانیه‌ای اعلام کرد اگر رهبر عزیزمان اجازه فرموده و مسئولان نظام صلاح بدانند، عموم حوزویان تهران آماده پوشیدن لباس رزم و اعزام به غزه هستند.

متن بیانیه به این شرح است

بسم الله القاصم الجبارین

رژیم سفاک و خون‌آشام و اشغالگر قدس در اقدامی جنایتکارانه و با قساوت تمام بیمارستان المعدانی غزه را با بمب. های اهدایی شیطان بزرگ به خاک و خون و آتش کشید.

این جنایت جنگی بی‌سابقه که خلاف همه قوانین انسانی و بین المللی است در مقابل چشمان کور سازمان‌های بین المللی که فریاد ریاکارانه و دروغ دفاع از حقوق بشر آنها گوش فلک را کر کرده است انجام می‌گیرد که با کمال بی‌شرمی در مقابل این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند.

امشب هولوکاست واقعی توسط سگ‌های کثیف و هار صهیونیست در بیمارستان غزه به وقوع پیوست و زنان و کودکان پناه برده به بیمارستان به همراه مجروحان و پزشکان و کادر درمان قطعه قطعه شده و در آتش کینه صهیونیست‌های کافر سوختند.

لعنت و نفرین خدا بر نظاره‌کنندگان بی‌شرم بین المللی، نفرین بر برخی سران نامسلمان کشورهای اسلامی که به جای دفاع از مظلومان غزه کشتی کمک برای گرگ‌های خون آشام صهیونیست می‌فرستند، لعن و نفرین همه مسلمانان و آزادی‌خواهان عالم بر کسانی که با ارسال سلاح و سکوت مرگبار خود دست این جلادان کثیف و بی‌رحم را بازگذاشته‌اند.

اساتید، طلاب و عموم حوزویان استان تهران ضمن تسلیت به محضر حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر عزیز انقلاب از مسؤلین نظام و به ویژه دستگاه فعال وزارت خارجه می‌خواهد با استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن در بسیج سازمانهای اسلامی و نهادهای فعال حقوق بشری جلوی این نسل کشی بی‌سابقه را بگیرند و اعلان می‌دارد که اگر رهبر عزیزمان اجازه فرموده و مسئولان نظام صلاح بدانند عموم حوزیان تهران آماده پوشیدن لباس رزم و اعزام به غزه برای دفاع از فلسطینیان مظلوم و نابودی کامل اسرائیل هستند.

امید است رزمندگان جبهه مقاومت در جهان و منطقه به زودی پاسخ قاطع و بازدارنده به این جنایت‌های ددمنشانه بدهند.

اللّهمّ انّا نشکو الیک فقد نبیّنا وغیبه ولیّنا وکثره عدوّنا