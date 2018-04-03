توزیع ۱۶ هزار بروشور با محتوای محیط زیستی در استان همدان

سعیده آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقلام تبلیغاتی و آموزشی از جمله بروشور با محتوای حفظ محیط زیست در طبیعت گردی، کیسه های پارچه ای جایگزین پلاستیک و کیسه زباله برای جلوگیری از آلودگی طبیعت حین تعطیلات نوروزی در بین گردشگران در فضاهای طبیعی استان از جمله تالاب ها و تفرج گاه های کوهستانی توزیع شد.

آقاخانی افزود: این اقدام با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر استان همدان صورت گرفت.

وی عنوان کرد: برپایی چادر در منطقه طبیعی گاماسیاب نهاوند با شعار «از خودمان شروع کنیم»، جمع آوری ماهی های قرمز سفره هفت سین در شهرستان های بهار و رزن، استقبال از اولین مسافران نوروزی در شهرستان بهار، برپایی تور طبیعت گردی در منطقه حفاظت شده خانگرمز، انجام برنامه های پاکسازی محیط در سراسر استان، نصب باکس های جمع آوری سبزه عید از دیگر اقدامات ترویجی حفاظت محیط زیست استان همدان در ایام نوروز بود.

وی عنوان کرد: در اجرای این برنامه ها بسیج سازندگی شهرستان کبودراهنگ، جمعیت هلال احمر استان همدان، میراث فرهنگی شهرستان تویسرکان، دهیاری روستای ازناو، جهاد دانشگاهی استان همدان، دهیاری ویان، شهرداری همدان، اعضای سازمان های مردم نهاد استان همدان و سایر نهادها مشارکت فعال داشتند.