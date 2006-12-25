زادگاه عیسی بن مریم به دعا برای صلح اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مسیحیان بیت لحم و توریستهای خارجی طی یک مراسم سنتی آداب کریسمس را انجام دادند و میشل صباح پاتریاک لاتین بیت لحم که بالاترین مقام کلیسای کاتولیک در سرزمین مقدس محسوب می شود از دیوار حائل شهر که بیت المقدس را از بیت لحم جدا می کند گذشت و برای میلاد مسیح در زادگاه وی حاضر شد.

اسقف اعظم میشل صباح در موعظه خود خواستار خاتمه درگیری میان اسرائیل و فلسطین شد و گفت: این درگیری بسیار طولانی شده و زمان آن رسیده است که رهبران دو جامعه اقدامات تازه ای برای خاتمه دوران خشونت در تاریخ خود انجام داده و مردم جامعه را به مرحله تازه ای در تاریخ سرزمین مقدس هدایت کنند.

محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین در مراسم دعا در شهر بیت لحم حاضر شد و برای مسیحیان جهان صلح و سعادت آرزو کرد.

اسقف اعظم میشل صباح در موعظه خود از تمام رهبران سیاسی و مبلغان جنگ و خشونت خواست به وجدان خود رجوع کرده و خونریزی را خاتمه دهند.

صنعت توریسم بیت لحم طی شش سال گذشته به واسطه اشغالگریهای رژیم صهیونیستی و ساخت دیوار حائل به شدت ضربه خورده است.

کریسمس امسال نخستین باری بود که دولت حماس اداره امور فلسطین را برعهده داشت و تصمیم گرفت بودجه آذین بندی شهر بیت لحم را نسبت به سالهای گذشته دو برابر کند.

کاتولیکها و پروتستانها روز 25 دسامبر(4 دیماه) مراسم میلاد حضرت مسیح(ع) را برگزار می کنند، در حالی که مذاهب ارتدکس مسیحی روز 6 ژانویه را به عنوان سالروز عیسی بن مریم (ع) می دانند.