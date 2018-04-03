تسلیت سرلشکر باقری به فرمانده هوانیروز سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مهندس بسیجی علی رحمانی فرزند فرمانده هوانیروز سپاه در سانحه رانندگی، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی این مصیبت را به وی تسلیت گفت.

متن پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرانقدر سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد رحمانی، فرمانده محترم هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انا لله‌ و انا الیه راجعون

دریافت خبر درگذشت فرزند برومندتان، بسیجی دلاور و دریادل «مهندس علی رحمانی» در سانحه‌ای غم انگیز موجب تاسف و تالم گردید.

این مصیبت جانکاه را به جنابعالی و خانواده معظم، همسر محترم آن جوان مومن انقلابی و ولایی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای داغدیدگان ارجمند، صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.