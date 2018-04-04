به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در دیدار نوروزی فرماندهان، مسئولین و کارکنان حوزه مرکزی و رده‌های سپاه مستقر در تهران با وی، ماههای شریف رجب، شعبان و رمضان را فصل وصال الی الله و تقرّب الهی دانست و با تاکید بر اهمیت "شکر نعمت " اظهار داشت : ارتقای معرفت و بصیرت دینی نسبت به نعمت العظمی الهی و تعمیق هر چه بیشتر گرایش قلبی در این مسیر، امری بسیار مهم است که بایستی همه ما با اندیشیدن پیرامون آن، در عمل نیز همت و اراده خود را به کار گیریم.

وی افزود: اصلاح رفتار، اعمال و تکلیف گرایی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی و انطباق سبک زندگی با نسخه دینی به ویژه در فصل معنوی و نورانی رجب، شعبان و رمضان نشان می دهد که زندگی دینی نه تنها فرصت‌سوزی نیست بلکه برای کمال و سعادت دنیوی و اخروی انسان فرصت ساز است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اهمیت استفاده از فرصت ها برای عمق بخشی به خدا محوری و معنویت یادآور شد: رجب و شعبان مقدمه ورود به رمضان است، باید در این دو ماه از درگاه الهی استغفار جوییم تا در ماه مبارک رمضان از نزولات الهی بهره مند شویم و تابش نور الهی در لیالی قدر را درک کنیم.

حجت الاسلام حاجی صادقی با شکرگزاری به درگاه خداوند متعال نسبت به قرار دادن طلیعه مسئولیت جدید وی در سپاه با فصل نورانی و معنوی رجب، شعبان و رمضان و طلب استمداد الهی برای حفظ آبروی ناشی از عنایت رهبری در انتصاب به نمایندگی معظم له در این نهاد انقلابی تصریح کرد: باید درک حضور خدا در زمان و مکان را تمرین کنیم و با یقین به این حقیقت که اولین شاکر و قدرشناس اعمال نیک ما خداوند است، کار برای خداوند و عدم توجه به غیر خدا را در دستور کار قرار دهیم.

وی یادآور شد: بنا به تصریح قرآن کریم، راه رسیدن به خدا و هدف الهی دو ثقل "قرآن" و "عترت" است، بر این اساس تمسک به قرآن و فرصت برای شناخت ولایت و اطاعت از ولی را بایستی هر روز تکرار و باورکنیم تا مشمول لطف و محبت الهی شویم.

نماینده ولی فقیه در سپاه "پاسداری از اسلام را میراث انبیاء و اولیای الهی" توصیف و تصریح کرد: پاسداری از مهمترین شئونات انبیاء است و ما به عنوان پاسدار انقلاب بایستی قدر شناس نعمت پاسداری از اسلام و قرآن باشیم.

حاجی صادقی شناخت" الزامات پاسداری" را امری ضروری قلمداد و افزود: بصیرت دینی و مشخصه ها و مؤلفه های آن که بصیرت سیاسی بخشی از آن است در کنار روحیه جهادی و انقلابی گری و مردم داری از مهمترین الزامات پاسداری است.

وی معنویت و تولی و تبری نسبت به ولایت ائمه اطهار(ع) و رهبری معظم انقلاب که تبلور ولایت ائمه است را از دیگر الزامات پاسداری برشمرد و خاطرنشان کرد: کفر به طاغوت و ایمان به خداوند از لوازم پاسداری حقیقی از اسلام است.

نماینده ولی فقیه در سپاه، بصیرت و اشراف بر واقعیات و شناخت تهدیدها و خطرهای جبهه دشمن را امری مهم و غفلت‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: دشمن شناسی و دشمن را دیدن در شرایط بسیار حساس و پیچیده کنونی که جبهه دشمن درصدد زمین زدن انقلاب با ترفند های مختلف از جمله بهره گیری از انقلابیون سابق است! از مهم‌ترین الزامات پاسداری در عصر حاضر است.

وی در پایان وحدت، محبت، اخوت، روح همکاری و حمایت وامر به معروف ونهی از منکر در عرصه پاسداری ازانقلاب را نشانه های موفقیت پاسداران انقلاب اسلامی در این مجموعه ارزشی و انقلابی معرفی و یادآور شد: در شرایطی که همه می‌خواهند "آزاد" باشند، باید تلاش کنیم "عبد" خدا باشیم و تحت لوای مقام عظمای ولایت و رهبری انقلاب، آنچه می تواند مقدمات ظهور و تجلی ولایت و حاکمیت خدا را فراهم و محقق سازد دنبال کنیم.