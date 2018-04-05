گفتگوی تلفنی «هنیه» با معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در تماس تلفنی با معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، اسماعیل هنیه در تماس تلفنی با زیاد نخاله آخرین تحولات فلسطین، چالش‌های پیش‌روی مسئله فلسطین و اقداماتی که دو جنبش حماس و جهاد اسلامی به عنوان پیشگامان مبارزه با پروژه صهیونیزم باید انجام دهند، را با وی مورد بحث و بررسی قرار داد.

هنیه و نخاله بر ضرورت بسیج و بکارگیری توانمندی تمامی طرف‌ها برای حمایت از راهپیمایی‌ بازگشت و شکستن محاصره غزه تاکید کردند.

