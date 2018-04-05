علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳ هزار نفر حامی ایتام چهارمحال و بختیاری هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو هزار یتیم در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که توسط کمیته امداد حمایت می شوند.

وی تصریح کرد: بخشی از افراد حامی ایتام ساکن خود استان وبخشی نیز از خارج از استان ایتام را حمایت می کنند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر ۱۱ درصد خانوار های استان چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خودکفایی مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد در این استان است.

وی ادامه داد: مهارت آموزی و پرداخت تسهیلات برای ایجادشغل از مهمترین دستاوردهای کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در راستای خودکفایی مددجویان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد شغل برای مددجویان از مهمترین اهداف سالجاری کمیته امداد است.