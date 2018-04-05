وضعیت باشگاه نفت تاسف بار است/از تیم جدا می شوم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه امروز پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل تیم پیکان تهران افزود: در سال ۹۷ نخستین بازیمان را در مقابل تیمی که پنج بازی بدون باخت داشت را با موفقیت پشت سر نهادیم هر چند که چهار تا پنج موقعیت گل را از دست دادیم، این بازی یکی از بهترین بازیهای نفت بود.



وی اظهار کرد: از بابت وضعیت حاکم بر باشگاه نفت افسوس می خورم چرا که سبب از هم پاشیده شدن تیم و بازیکنان می شود.



کمالوند با بیان اینکه باشگاه در شب عید ریالی به بازیکنان پرداخت نکرد، تصریح کرد: بازیکنان ما با شرف و غیرت برای خوشحالی مردم بازی می کنند و متاسفم از اینکه تیمی که داشت بارقه ای از امید را در دل مردم ایجاد می کرد به دلیل مشکلات موجود در باشگاه اینچنین از هم بپاشد.



سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: وقتی دوست ندارند که تیم نفت باشد ما دیگر چه می توانیم انجام دهیم ، امیدوارم مردم از عملکرد بازیکنان تیم در فصل گذشته راضی باشند، امید است برای شهری که جز فوتبال هیچ دلخوشی ندارد فریادهایمان چاره ساز باشد، ما ۴۰ میلیارد تومان پول نمی خواهیم اما حداقل مبلغ توافق شده قراردادها را بدهند.



کمالوند افزود: حسین بغلانی و علی عبدالله زاده که از بچه های بومی منطقه هم هستند حدود ۹۰ درصد از پولشان را نگرفتند اما همچنان با غیرت و تعصب بازی می کنند.



وی اظهار کرد: با این روند نمی توان کار کرد، به نظر من مسئولان باشگاه یا تیم صنعت نفت را منحل کنند یا به غیر واگذار کنند و بیش از این مردم را اذیت نکنند، مردم انتظاراتشان از تیم بالا رفته است و اگر قرار است کاری انجام شود از همین الان باید استارتش زده شود.



وی تصریح کرد: به طور حتم با نواخته شدن سوت پایان لیگ برتر هفت تا هشت بازیکن از تیم جدا می شوند، ما به حمایت مردم دلخوش بوده ایم و تا اینحا پیش رفته ایم.



سرمربی تیم فوتبال صنعت گفت: این لیگ بهترین لیگ برای صنعت نفت بود و تا الان هم امتیازات خوبی را به دست آورده ایم، اگر می توانستیم بازیکنان بهتری را جذب کنیم به طور حتم وضعیت تیم در لیگ برتر بهتر از این هم می شد اما مردم یقین بدانند که بازیکنان و تمام کادر فنی تیم سر سوزنی کم نگذاشتند و هر چه در توان داشتند ارائه کردند.



کمالوند افزود: من از مردم خونگرم آبادان جز محبت، مروت و همدلی چیزی ندیدم، آبادان یکی از بهترین شهرهایی بوده که من در آن کار کرده ام، امیدوارم که خاطره خوبی از خود به جا بگذاریم.



وی اظهار کرد: مطمئن باشید در سه بازی پیش رو هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم ، به طور قطع از تیم جدا می شوم ، وقتی هنوز بازیکنان ۸۵ درصد از پولشان را نگرفته اند چگونه می شود کار کرد و تیمداری کرد، اینگونه کار شدنی نیست و نمی خواهم خودم را خراب کنم، کارنامه مشخصی دارم، در تیمهایی که به عنوان سرمربی بوده ام نتیجه تیمی چهارم یا پنجم و یا نهایتا هشتمی جدول بوده است.



وی تصریح کرد: وقتی کسی نیست که به فریاد ما برسد چه کار کنیم، شب عید ریالی به بازیکنان ندادند، عید را تبریک نگفتند و حتی خرمایی بین آنها توزیع نکردند، تیمی بودیم که در طول ایام حتی یک روز را هم استراحت نکردیم، بایستی سرتاپای بازیکنان نفت را طلا گرفت.