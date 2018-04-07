اصلاحات پیشنهادی ترامپ نقض آشکار برجام است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در طی روزهای گذشته هربرت مک‌مستر را از سمتش به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکنار و جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل را به عنوان جانشین او منصوب کرد.

ترامپ قبل از این نیز رکس تیلرسون را از سمت وزیر خارجه کنار گذاشته بود و به جای او مایک پمپئو را انتخاب کرده بود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، با انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه، ترامپ عملاً کابینه خود را به سمت کابینه ای امنیتی- نظامی سوق داده است. از سوی دیگر این کابینه در طول سه سالی که از دولت ترامپ باقی مانده فرصت مورد نظر را برای انجام تغییرات لازم و پیاده کردن سیاست های خود در اختیار دارد.

جهت رفع ابهامات در مورد سیاست تغییر کابینه ترامپ، خبرنگار مهر گفتگویی باپروفسور «پل پیلار» رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام داده که متن کامل آن در زیر آمده است:

پیلار از اساتید دانشگاه «جرج تاون» است و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.

*دونالد ترامپ اخیرا تغییراتی در کابینه انجام داده و سیستم سیاست خارجی و امنیتی خود را تا حدودی تغییر داده است. «مایک پمپئو» جایگزین «رکس تیلرسون»، «جینا هاسپل» رئیس سازمان سیا و «جان بولتون» جایگزین «مک مستر » شد، علت این تغییرات چیست؟

رئیس جمهور ترامپ اکنون موقعیت خود را در کاخ سفید تثبیت نموده و نسبت به سال گذشته از استقلال و راحتی بیشتری برخوردار می باشد به عبارت دیگر او باور دارد که دیگر مجبور نیست به توصیه های دیگران در مورد اینکه چه کسی باید ریاست نهادها و وزارتخانه های مهم را بر عهده گیرد گوش دهد. او می خواهد خودش را با افرادی محصور کند که شبیه او فکر نموده و رفتار می کنند و در حال حاضر احساس می کند این اقدام را با خیال راحت انجام می دهد. وزیر تیلرسون با ترامپ در مورد چند موضوع مخالفت می کرد و هرگز روابط خوب و همواری با ترامپ برقرار نکرد. این تغییرات عمدتا مربوط به سبک کاری ترامپ و بی صبری او در گفتن حقایق ناراحت کننده و یا ماحصل شرایط پیچیده هستند.

*تاثیر این تغییرات بر سیاست خارجی دولت ترامپ چیست؟ کدام بخش سیاست خارجی آمریکا بیشتر تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد؟

تغییر پمپئو و بولتون به طور کلی به معنای اتخاذ سیاست بیشتر نظامی می باشد. اکنون در دولت ترامپ بر نیروهای نظامی بیشتر تکیه می شود تا بر دیپلماسی که ما تاکنون شاهد آن بوده ایم. در این دولت اصطکاک بیشتری میان امریکا و دیگر دولتها به جز چند رژیم مطلوب امریکا ایجاد خواهد شد.

*جان بولتون اخیرا اعلام کرده که توافق هسته ای ایران قابل اصلاح نبوده و از طریق مذاکرات با اتحادیه اروپا اصلاح نخواهد شد. برخی بر این باور هستند که بولتون خواهان کسب امتیازات بیشتر از ایران است. ارزیابی شما چیست؟

مخالفان برجام در حال حاضر از این سیاست استفاده می کنند که آنها خواهان اصلاح و بهبود برجام هستند و سعی می کنند اروپایی ها را با خود همگام کنند. اما در واقع این سیاستی است که با استفاده از آن می خواهند برجام را نابود کنند در حالیکه ظاهرا شبیه ترامپ می گویند نمی خواهند آن را از بین ببرند. برخی از اصلاحاتی که پیشنهاد شده نقض آشکار برجام می باشد. دولت ترامپ خواهان اخذ امتیازات جدید از ایران بوده این در حالی است که نمی خواهد امتیاز جدیدی در مقابل به ایران واگذار کنند. اینکه چقدر این استراتژی موفق خواهد بود به چگونگی پاسخ دولتهای اروپایی بستگی دارد.

*با توجه به رویکرد پمپئو و جان بولتون آینده برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟

با ایجاد تغییرات در کابینه و دولت ترامپ، آینده برجام مبهم به نظر می رسد. ترامپ تاکنون خواستار خروج از آن بوده اما توسط توصیه های افرادی مانند تیلرسون و مک مستر از انجام این اقدام منع می شد. در حال حاضر این افراد برکنار شده اند. هم پمپئو و هم بولتون شبیه ترامپ از مخالفان سرسخت برجام می باشند.