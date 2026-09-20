به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ظهر یکشنبه به نمایندگی از وزیر بهداشت و درمان با حضور در بیمارستان محل بستری آیت‌الله شبیری زنجانی در جریان این عیادت، ضمن بررسی روند درمان این مرجع تقلید، بر ارائه خدمات درمانی مورد نیاز به ایشان تأکید کرد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم سلام ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان را به خانواده آیت‌الله شبیری زنجانی ابلاغ کرد.



آیت‌الله شبیری زنجانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است



وی گفت: آیت‌الله شبیری زنجانی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و خدمات درمانی لازم توسط تیم پزشکی بیمارستان به ایشان ارائه می‌شود.



ابرازه افزود: اقدامات لازم برای ادامه روند درمان و برنامه‌ریزی‌های مربوط به مراقبت از ایشان انجام شده است.



وی ادامه داد: پزشکان و پرستاران و سایر اعضای تیم درمانی، خدمات مورد نیاز را مطابق روند درمان به آیت‌الله شبیری زنجانی ارائه می‌کنند.