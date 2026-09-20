به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده (۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیند پلمب دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.
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