  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

دفاتر تجاری فعالان مناطق آزاد الکترونیکی می‌شود

دفاتر تجاری فعالان مناطق آزاد الکترونیکی می‌شود

سازمان امور مالیاتی کشور از الکترونیکی شدن فرآیند پلمب و ثبت دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده (۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیند پلمب دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کرده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.

کد مطلب 6952632
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه