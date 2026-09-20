گزارش مرکز آمار از وضعیت تولید در بهار ۱۴۰۵؛صنعت در رکود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی این مرکز، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. این در حالی است که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱۰.۱- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی، گروه صنایع و معادن ۱۴.۷- درصدی و گروه خدمات ۴.۸- درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ را تجربه کردهاند.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقهبندی ISIC.Rev4 انجام میشود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری؛ گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان؛ و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت دادهها و اطلاعات آماری/ حسابهای ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی میباشد.
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