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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب در کنار همکلاسی‌های آسمانی شان

بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب در کنار همکلاسی‌های آسمانی شان

میناب- در این ویدئو سخنان بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب را در کنار مزار همکلاسی‌های آسمانی‌شان ببینید.

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کد مطلب 6952615

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