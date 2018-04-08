یک نیمه بد و یک نیمه خیلی خوب مقابل سیاه جامگان داشتیم

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم استقلال مقابل سیاه جامگان اظهار داشت: یک فوتبال بد را در نیمه اول از تیم شاهد بودیم. نیمه‌ای که اصلا نشانی از آن استقلالی که سراغ داشتیم نداشت. اما شفر خیلی زود و با بازی خوانی که داشت موفق شد نقطه ضعف تیمش را بر طرف کرده و بازی را به کنترل خود در آورد.

عضو کمیته فنی آبی پوشان اضافه کرد: بازیکنان با سیستمی که در نیمه اول اتخاذ شده بود آشنایی نداشتند و شرح وظیفه خود را به درستی نمی دانستند. از این رو تیم سر در گم بود و سیاه جامگان هم از همین موقعیت استفاده کرد و چند بار می‌توانست دروازه را باز کند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: کسب ۵ پیروزی پی در پی در لیگ برتر نشان می‌دهد شفر زحمت خودش را برای این تیم کشیده است. امیدوارم حداقل با قطعی شدن نایب قهرمانی در این فصل تیم ما و هوادارانمان به مزد زحمات شان برسند.

پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به در پیش بودن فینال جام حذفی بیان داشت: نیمه اول بازی با سیاه جامگان می‌تواند به تیم ما یک درس بدهد. آنها بدانند که اگر در فینال جام حذفی هم حریف لیگ یکی خود را دست کم بگیرند ممکن است اتفاق نیمه اول بازی با سیاه جامگان برای آنها تکرار شود. ضمن این که به نظر من خونه به خونه باوجود این که لیگ یکی است اما می‌تواند از سیاه جامگان خطرناک تر باشد.