مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم نکوداشت استاد «مسعود صادقی» خوشنویس برجسته اسلام‌آبادغرب در این شهرستان خبر داد.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: این مراسم طی ۳۰ فروردین ۹۷ و با حضور بزرگان خوشنویسی کشور خبر داد.

وی گفت: شهرستان اسلام آبادغرب در حوزه خوشنویسی یک از شهرهای برجسته کشور است و به تناسب این جایگاه و ظرفیت دارای چهره های برجسته خوشنویسی است.

تیموری اظهارداشت: برای ارتقاء هنر خوشنویسی، با همکاری آموزش و پرورش ویژه برنامه هایی را برای استعداد یابی و شناسایی نوجوانان و جوانان تدارک دیده شده است و امیدواریم با ظرفیت های موجود شرایط رشد این هنر را بتوان فراهم کرد.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، بار دیگر شهرستان اسلام آبادغرب را دارای جایگاه ویژه ای در حوزه خوشنویسی دانست و گفت: برگزاری کلاس های فوق ممتاز خوشنویسی با حضور استاد جواری در این شهرستان، بیانگر این ظرفیت است.

وی ارتقای هنر خوشنویسی و سایر هنرهای ارزشمند و بزرگداشت مفاخر هنری شهرستان ها را زا جمله اولویت های معاونت هنری و سینمایی ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برشمرد.

تیموی با بیان اینکه بزرگداشت مفاخر هنری می تواند باعث تقویت روحیه هنرمندان شود، خاطرنشان کرد: بزرگداشت استاد مسعود صادقی، ساعت ۱۶ روز ۳۰ فروردین ۹۷ در محل تالارغدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب با حضور چهره های برجسته خوشنویسی کشور برگزار می شود.