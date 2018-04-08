ادعاها درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی توطئه آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حمله شیمیایی در منطقه «دوما» در غوطه شرقی دمشق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست های اصولی خود و آموزهای دینی و اخلاقی و به عنوان یکی از قربانیان سلاح های شیمیایی، بکار گیری اینگونه سلاح ها توسط هر طرف و در هر جای جهان را به شدت محکوم می کند.

وی افزود: ادعای کاربرد سلاح شیمیایی در شهر دوما در غوطه شرقی دمشق توسط ارتش سوریه با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. دولت سوریه همکاری مطلوبی با سازمان ملل متحد در موضوع شیمیایی داشت و جامعه بین الملل پس از پیوستن این کشور به معاهده منع گسترش سلاح های شیمیایی، تمامی امکانات تولید و ساخت سلاح های شیمیایی آن را منهدم کرد.

قاسمی خاطر نشان کرد: در حالی که ارتش سوریه دست برتر را در میدان نبرد با تروریست های مسلح دارد، بکارگیری مواد یا سلاح شیمیایی توسط آنها امری منطقی به نظر نمی رسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: چنین ادعاها و اتهاماتی از سوی آمریکایی ها و برخی کشورهای غربی نشان از توطئه ای جدید علیه دولت و ملت سوریه و بهانه ای برای اقدام نظامی علیه آنان دارد و قطعا بر پیچیدگی اوضاع در این کشور و منطقه خواهد افزود و تروریست ها را نیز در ادامه جنایات خود جری تر خواهد ساخت که البته به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان نخواهد بود.