به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه یکشنبه طی سخنانی در جمع تعدادی از خانواده های جهادگر استان تهران در حرم مطهر امام خمینی(ره) اظهار داشت: متاسفانه امروز حرف های رادیوهای بیگانه و دشمنان از زبان برخی از افراد که سر سفره امام(ره) و رهبری رشد کردند شنیده می شود.

وی با اشاره به فتنه گران سال ۷۸، ۸۸ و ۹۶ گفت: فتنه گران به یک شکل آمریکا و انگلیس را شاد کردند و حال که در حصر هستند، عده ای به جای خوردن غم مردم، غصه حصر آن ها را می خورند، آن فتنه گران به یک طرف و این منحرفین نیز از سویی دیگر دل رهبری را خون می کنند، چه شده که بن سلمان در سفر به آمریکا به ولایت فقیه، این رکن رکین انقلاب اسلامی حمله می کند و شما نیز در داخل این کار را می کنید و با بن سلمان همنوا شدید.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به ایستادن خوارج در برابر امیرالمومنین(ع) گفت: باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا به این مملکت آسیبی نرسد، اگر ولایت فقیه را از ما بگیرند، دیگر هیچ نداریم، متاسفانه امروز همه بدخواهان متحد شده اند تا جایگاه ولایت فقیه را مورد هجمه قرار دهند، اما خدا را شاکریم، که بسیجی های ما بیدار هستند و دشمنان کور خوانده اند.

محمودی افزود: این انقلاب ۴۰ سال است مراحل عزت و عظمت را طی کرده است و دنیا متوجه خلف صالح امام است، اما باید جریانات را شناخته و فریب فتنه ها و فتنه گران را نخوریم، معیار و شاخص را گم نکنیم، کلام ولایت فقیه به عنوان نایب امام عصر(عج) حجت شرعی است.

وی بر حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از اجناس ما دست کمی از کالاهای خارجی ندارد، کارگر و تولیدکننده و کشور خود را تقویت کنیم، باید به خودباوری اقتصادی برسیم و بدانیم ما می توانیم بایستیم، شما جهادگران عزیز که آبرویی در جنگ و انقلاب کسب کردید، در جامعه تاثیرگذار هستید، روشنگری کنید، تا روز به روز بر عظمت کشور اضافه شود.