«ویدال» متخصص قهرمانی‌ در لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آرتورو ویدال، هافبک تیم ملی فوتبال شیلی و باشگاه بایرن مونیخ تبدیل به متخصص قهرمانی در لیگ شده است. او این هفته برای هفتمین بار پیاپی جام قهرمانی لیگ را بالای سر برد.

بایرن با نتیجه ۴ بر یک در دربی باواریا آگزبورگ را شکست داد و توانست قهرمانی بوندسلیگا را جشن بگیرد. این قهرمانی سومین قهرمانی پشت سر هم ویدال ۳۰ ساله از زمان پیوستنش به بایرن مونیخ در سال ۲۰۱۵ بود.

قبل از آن هم ویدال چهار قهرمانی پشت سر هم در لیگ ایتالیا و با یوونتوس به دست آورده بود، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵.

ویدال همچنین ۳ قهرمانی هم در ادوار گذشته بازی کردنش داشته و با کولوکولو شیلی ۳ بار قهرمان شده بوده است. حالا با ۱۰ تجربه قهرمانی که ۷ بار آن پشت سر هم بوده او با ۱۸ قهرمانی در کنار ادواردو ویلچس، دیگر بازیکن پرافتخار تاریخ شیلی قرار گرفته است.

البته ویدال به دلیل ضربه‎ای که به زانویش خورده بود در دیدار مقابل آگزبورگ کار را از روی نیمکت ذخیره‌ها آغاز کرد.