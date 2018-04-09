سفری با «خاطرات روستا»/ به یک روستای تاریخی در اصفهان سر بزنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، در مجموعه مستند «خاطرات روستا» ۱۳ مستند مردمشناسی با رویکرد مونوگرافی و توجه به مطالعه جوامع محدود ساخته شده است.
کارگردانی ۷ مستند این مجموعه شامل «طالبآباد»، «بندر هجیج»، «اورامان تخت»، «بُنِه تاک»، «خبیص کهنه»، «سیوسه سال بعد هور دورق» را فرهاد ورهرام بر عهده دارد و مهدی باقری، هادی آفریده، بابک بهداد، مازیار مشتاق گوهری نیز دیگر مستندهای این مجموعه را کارگردانی کردهاند.
این مجموعه که امشب با مستندی از هادی آفریده آغاز میشود، دوشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و سهشنبهها ساعت ۹ بازپخش خواهد شد.
مستند «افوس» با رویکرد مونوگرافی منطقه بوئین و میان دشت «افوس» ساخته شده است و به روستای تاریخی افوس در استان اصفهان نگاهی دارد.
هادی آفریده در این مستند روند مهاجرت اجباری گرجها و ارامنه به ایران از دوران صفویه تا به امروز را مورد بررسی قرار میدهد.
تحقیق و کارگردانی «افوس» را هادی آفریده بر عهده دارد و از دیگر عوامل آن میتوان فیلمبردار: رضا تیموری، تدوین: بابک بهرام بیگی، گوینده گفتار: رضا بهبودی، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، صدابردار: سهیل صباحی، عکس: روشنک اهرابی و مدیر تولید: اعظم صادقی منفرد اشاره کرد.
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