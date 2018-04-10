افزایش قیمت ارز بر حوزه درمان تاثیر دارد/ثبات طی روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح سه شنبه در جریان بازدید از بیمارستان در حال تکمیل «الغدیر» بومهن طی سخنانی در جمع خبرنگاران با بیان این که شرق تهران از نظر سلامت مشکلات متعددی دارد، گفت: مهاجرت بالا به پردیس و کمبود خدمات در این شهرستان و نبود زیرساخت‌های لازم سبب ایجاد این مشکلات شده است.

وی با بیان این که چند ماه تا اتمام و بهره‌برداری از بیمارستان خیرساز «الغدیر» باقی مانده است، بیان کرد: این بیمارستان ظرف ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می شود، اما بهره برداری از آن چند ماه زمان لازم دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال بیماران و مجروحین حوادث پردیس به بیمارستان‌های تهران را بسیار مشکل دانست و گفت: امیروارم ظرف چند ماه آینده این بیمارستان تجهیز و به بهره‌برداری برسد.

قاضی‌زاده‌ هاشمی با بیان این که افق جمعیتی پردیس نیاز به حداقل ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی دارد، گفت: باید در آینده مکانی را پیش‌بینی کرد و با تخصیص اعتبار مردم بتوانند نیاز اساسی خود را در نزدیک‌ترین موقعیت به محل سکونت خود دریافت کنند، مشکلات پردیس یکی از مشکلات تهران هم است، این جا شهرستانی ایجاد شده که در هیچ حوزه ای زیرساخت برایش پیش بینی نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تک‌نرخی شدن دلار و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته و همچنین تاثیر آن بر درمان بیماران خاص بیان کرد: با تصمیمی که شب گذشت توسط رئیس جمهور و مسؤولان اقتصادی دولت گرفته شد باید صبر کنیم، تا تکلیف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تامین بخش عمده‌ای از مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و خدماتی که در حوزه درمان ارائه می‌شود، با ارز اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت دلار به طور حتم در ورود اجناس در بازار و قیمت آنها تأثیرگذار است، اما تاکنون اجازه داده نشده که نرخ ارز در قیمت داروهای مصرفی تاثیر داشته باشد و بازار کنترل شده است، اما این کنترل منطقی نیست و باید مشکلات وارد کنندگان مواد اولیه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی را هم با توجه به افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم.

قاضی زاده هاشمی گفت: امیدوارم با تصمیمات که طی روزهای گزشته در دولت گرفته شده تدبیری اندیشه شود که به مصرف کنندگان و وارد کنندگان اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی صدمات مالی وارد نشود.

وی در خصوص پیش‌بینی‌هایی که در زمینه افزایش قیمت ارز انجام شده است، گفت: اقداماتی انجام شده، اما تاکنون به جمع‌بندی نرسیدیم، زیرا بلاتکلیف بودیم و شب گذشته این تکلیف مشخص شد و باید طی روزهای آینده شاهد ایجاد ثبات بیشتری باشیم.

بر اساس این گزارش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح سه شنبه از بیمارستان در حال ساخت خیریه «الغدیر» بومهن بازدید کرد.

این بیمارستان در سال ١٣٩١ در زمینی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ٢٤ هزار مترمربع آغاز شده است و در حال حاضر ساختمان بیمارستان در ٧ طبقه پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارد و اکنون در مرحله نازک کاری و تجهیز امکانات است.

بر اساس این گزارش، محمد حسین مقیمی استاندار تهران نیز در این سفر وزیر بهداشت را همراهی می کند.