به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت انتقال دادههای آسیاتک که چشم انداز خود را کسب مطلوبترین اپراتور تا سال ۱۴۰۰ شمسی قرار داده است، در دهه اخیر با حرکت عظیم به سمت تعالی و پیادهسازی بهروزترین مدلهای مدیریتی جهانی، توانسته مسیر رو به رشدی را طی کند. در این راه استفاده از فناوریهای روز دنیا و پایداری به سیستمها و روشها که در نهایت به بهبود مستمر میانجامد، سر لوحه کار این شرکت بوده است.
این شرکت که در ارزیابی سال ۱۳۹۶ هم از امتیازات لازم برای کسب تندیس برخوردار شده بود، با تمهیداتی که اندیشده است، به همراه برنامهریزی دقیق، استفاده از همه ظرفیتها و تلاش منسجم در راه کسب موفقیتهای بیشتر و کسب تندیس سطح تعالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA) گام بر میدارد.
لازم بهذکر است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیستم جامع ارزیابی خود را براساس الگوی بومی و با محوریت هر اپراتور یک ناظر و هر کاربر یک ناظر تدوین کرده است. این الگو بر اساس نیازهای احصاء شده و تجربیات بینالمللی و بر مبنای اصول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنا شده است و در نهایت موجب تعالی صنعت مخابرات با ایجاد یک فضای رقابتی سالم خواهد شد.
از سوی دیگر و طبق اعلام روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی کشور در مراسمی که در روز ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶ و همزمان با ۱۴۱ امین سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهید قندی این وزارتخانه برگزار شده بود، رتبههای برتر اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور را اعلام کرد.
در آن مراسم که مهندس جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رمضانعلی سبحانیفر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی، نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، داود سبوحی رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند، است شرکت انتقال دادههای آسیاتک برای چهارمین مرتبه در دهه نود و سومین بار پیاپی، رتبه اپراتور برتر را کسب کرد.
در این رتبهبندی که در لینک http://yon.ir/gnbCP قابل مشاهده است، همچنین مهندس محمدعلی یوسفیزاده مدیرعامل این شرکت تقدیرنامه چهارستاره کیفیت سطح تعالی را از وزیر ارتباطات دریافت کرد.
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