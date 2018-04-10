رقابت ۱۰ هزار نفر در کنکور دکتری پزشکی/ برگزاری آزمون در اردیبهشت

محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۱۰ هزار و ۳۲۳ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶ هزار و ۸۸۶ نفر زن و ۳ هزار و ۴۳۷ نفر مرد هستند. تعداد داوطلبان زن دو برابر تعداد داوطلبان مرد است.

وی یادآور شد: از میان ۱۰ هزار و ۳۲۳ داوطلب شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی تعداد ۹ هزار و ۹۱۵ نفر در آزمون دکتری تخصصی (آموزشی) و تعداد ۴۰۸ نفر در آزمون دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کردند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی برای پذیرش در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری آزمون در دو روز شرایطی فراهم شده است تا داوطلبان بتوانند (با توجه به مدرک تحصیلی مقطع قبل) حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت برگزار می شود ثبت نام کنند.