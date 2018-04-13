خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: افزایش گسترده نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه طی سالهای اخیر فکر و ذهن سعودیها را به شدت به خود مشغول ساخته است. درست به همین دلیل است که مقامات رژیم سعودی همواره طی سال های اخیر به دنبال روزنه ای برای ممانعت از گسترش نفوذ تهران در منطقه بوده اند. ریاض به منظور تحقق این هدف خود تاکنون از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

عربستان سعودی به منظور مهار ایران در منطقه و ممانعت از افزایش نفوذ آن در کشورهای مختلف ورود به جنگ های نیابتی را همواره در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه می توان به جنگ در سوریه اشاره کرد که سعودیها با تمام توان خود وارد این نبرد شده و مزدورانشان را به نمایندگی از خود به مواجهه و رویارویی با محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران فرستادند. در عراق نیز البته وضعیت به همین منوال بود. تکفیریهای داعش مستقر در عراق خط و ربط خود را از عربستان سعودی می گرفتند تا از طریق بسط هیمنه خود نفوذ تهران در عراق را محدود سازند.

دامن زدن به سیاست های ایران هراسی و ایران ستیزی یکی دیگر از اقدامات سعودیها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته بوده است علاوه بر آنچه که گفته شد، دامن زدن به سیاست های ایران هراسی و ایران ستیزی نیز یکی دیگر از اقدامات سعودیها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته بوده است. مقامات عربستان سعودی در طول این مدت مدام تلاش کرده اند تا ایران را به عنوان دشمن اصلی امت اسلامی و امت عربی معرفی کنند تا با این اقدام عملا با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته باشند؛ اول اینکه یک اجماع منطقه ای و جهانی علیه ایران تشکیل شود و دوم اینکه به جای رژیم صهیونیستی، این ایران باشد که به عنوان دشمن شماره یک جهان اسلام و جهان عرب شناخته شود.

افزون بر جنگ های نیابتی و همچنین اقدامات سعودیها در ترویج ایران هراسی و ایران ستیزی، مقامات ریاض به منظور مقابله با تهران سیاست دیگری را در پیش گرفته اند که از آن می توان به عنوان «ائتلاف سازی» علیه تهران یاد کرد. مقامات عربستان سعودی و در رأس آنها «محمد بن سلمان» سالهاست که در صددند تا جبهه ای واحد از کشورهای منطقه و جهان را در یک صف در برابر ایران قرار دهند تا به زعم خود از ظرفیت قدرت های منطقه ای و جهانی جهت مواجهه با بزرگترین رقیب منطقه ایشان بهره برداری کرده باشند. البته باید گفت که این سیاست امروز با در بسته مواجه شده و عربستان سعودی عملا در ائتلاف سازی علیه ایران ناموفق بوده است.

واقعیت مطلب این است که مقامات سعودی با وجود هزینه های هنگفت، تاکنون حتی موفق به تشکیل یک جبهه عربی واحد علیه جمهوری اسلامی ایران نشده اند؛ مسأله ای که بیش از هر چیزی امروز تنها این کویت، اردن، بحرین، امارات هستند که حاضرند در یک جبهه واحد ائتلافی را به سرکردگی عربستان علیه ایران تشکیل دهند نشان دهنده انزوای ریاض در میان اعراب با وجود ارائه کمک های مالی هنگفت به آنهاست.

به ضرس قاطع می توان گفت که در میان کشورهای عربی، امروز تنها این کویت، اردن، بحرین، امارات و شاید چند کشور بسیار کوچک دیگر هستند که حاضرند در یک جبهه واحد ائتلافی را به سرکردگی عربستان علیه ایران تشکیل دهند. در این میان، دیگر کشورها همچون قطر به هیچ وجه حاضر به مشارکت در ائتلاف ضد ایرانی نیستند.

یکی از دلایل اصلی بحران ایجاد شده میان عربستان با قطر نیز به مخالفت مقامات این کشور به قطع روابط با تهران و حضور در ائتلاف ضد ایرانی باز می گردد. لذا حتی قطر نیز به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس حاضر به همکاری با عربستان در زمینه فعالیت علیه ایران نشده است.

این در حالی است که عربستان هیچ حسابی نمی تواند روی عمان نیز به عنوان یکی دیگر از عضای شورای همکاری خلیج فارس باز کند؛ چراکه این کشور در سایه حکومت سلطان قابوس همواره نقش میانجی را در منطقه ایفا کرده و البته در برخی از مواقع مواضعش به مواضع محور مقاومت نزدیک تر بوده است. مواضع وزیر خارجه عمان مبنی بر پیروزی دمشق بر تروریسم به خوبی گواه بر این مدعاست.

سعودیها در جبهه عراق نیز برای تشکیل ائتلاف علیه ایران ناکام ماندند افزون بر این، تلاش های مقامات سعودی از جمله بن سلمان در متقاعد کردن دولتمردان عراقی به دست کشیدن از جمهوری اسلامی ایران و پیوستن به ائتلاف سعودی کاملا بی ثمر بوده است.

مقامات عراقی بارها و در مناسبت های مختلف صراحتا تأکید کرده اند که ایران کشور همسایه، دوست و متحد استراتژیک بغداد است. روابط میان بغداد و تهران به ویژه پس از نابودی تروریست های تکفیری داعش و نقش استراتژیک ایران در این زمینه به صورت بی سابقه ای تقویت شده است. لذا سعودیها در جبهه عراق نیز برای تشکیل ائتلاف علیه ایران ناکام ماندند.

این در حالی است که کشورهایی نظیر سوریه و فلسطین نیز که از انجام اقدامات خصمانه سعودیها و متحدان منطقه ای و بین المللی آنها رنج می برند، عملا هیچگاه در جبهه آنها نبوده اند که اکنون درصدی برای پیوستنشان به ائتلاف سعودی ضد ایرانی امید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، کشوری نظیر مصر نیز که دارای منافع مشترک بسیاری با سعودیهاست تاکنون حاضر به پذیرش عضویت در ائتلاف ضد ایرانی نشده است.

در همین ارتباط، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر صراحتا اعلام کرده است که کشورش با جنگ علیه ایران و حزب الله مخالف است.

به این لیست بلند بالا از کشورهایی که نمی خواهند به ائتلاف سعودی علیه ایران بپیوندند، نام لبنان را نیز باید اضافه کرد که همواره در جبهه جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و با توطئه سعودیها به مقابله پرداخته است. دولت لبنان طی چندین سال گذشته همواره در برابر زیاده خواهی های عربستان سعودی ایستادگی کرده است.

درست به همین دلیل است که سعودیها عزم خود را برای دخالت در انتخابات پارلمانی آینده در لبنان جزم کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند عناصر دست نشانده خود در لبنان را به قدرت رسانده و مقامات بیروت را وادار به تبعیت از خواسته های خود برای مقابله با ایران کنند.

این را نیز اضافه کنید که کشورهای شمال آفریقا همچون تونس و الجزایر نیز با اتخاذ سیاست های ضد صهیونیستی و ضد سعودی هیچگاه در صف بندی های سیاسی به سرکردگی ریاض حاضر مقامات تونس و الجزایر همواره حامی گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان بوده و هستند نشده اند که این بار برای مقابله با یران به این صف بندی بپیوندند.

مواضع مقامات تونس و الجزایر که ضربات سهمگینی از امثال سعودیها و صهیونیستها متحمل شده اند، به خوبی نشانگر حمایت آنها از جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران است. مقامات تونس و الجزایر همواره حامی گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان بوده و هستند.

لذا پر واضح است که عربستان سعودی در تشکیل یک ائتلاف واحد عربی ـ آفریقایی علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده و متحمل شکست سنگینی شده است.

عربستان سعودی به منظور جبران تمامی این شکستها در تشکیل یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی ایران، طی چند سال گذشته اقدام به تشکیل ائتلاف نظامی به اصطلاح اسلامی مبارزه با تروریسم کرد؛ ائتلافی که سعودیها مدعی هستند به منظور مقابله با تروریسم تشکیل شده است.

با این حال، تمامی ناظران سیاسی بر این باورند که هدف اصلی سعودیها از تشکیل این ائتلاف مقابله با جمهوری اسلامی ایران و مواجهه با نفوذ روزافزون آن در منطقه محسوب می شود. سعودیها این ائتلاف را در راستای جبران شکستشان در متحد ساختن کشورها علیه تهران تشکیل دادند.

«راحیل شریف» فرمانده پاکستانی ائتلاف عربستان صراحتا اعلام کرد که ائتلاف عربستان به مقابله با ایران نخواهد پرداخت با این حال، با وجود اینکه چند سالی از تشکیل این ائتلاف می گذرد، شاهد آن هستیم که هیچکس چیزی جز یک نام از این ائتلاف نمی داند. ائتلاف به اصطلاح اسلامی تحت سرکردگی عربستان طی چند سال گذشته عملا موفق به انجام هیچ اقدام مثمرثمری نشده است.

این مسأله نشان می دهد که ائتلاف مذکور نیز در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کارکرد موفقی نداشته است. حتی «راحیل شریف» فرمانده پاکستانی ائتلاف عربستان صراحتا اعلام کرد که این ائتلاف تحت هیچ شرایطی به مقابله با ایران نخواهد پرداخت. بنابراین، این سیاست جدید ریاض برای ائتلاف سازی علیه تهران نیز شکست خورد.

در پایان باید به تقلای غرب برای همراه ساختن کشورهای غربی با خود علیه ایران در عرصه نظامی نیز اشاره کرد که تاکنون با در بسته مواجه شده است. به عنوان نمونه در جریان دیدار اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه شاهد آن بودیم که پاریس اعلام کرد در زمینه هسته ای جایگزینی جز توافق سیاسی با ایران ندارد.

این درحالی است که عربستان معتقد است کشورهای غربی باید ضمن خروج از توافق هسته ای، علیه ایران دست به اقدام نظامی بزنند؛ اقدامی که سالها پیش مقامات ریاض از آمریکا خواستار آن شده بودند و چندی پیش جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا از آن پرده برداشت.

بر اساس آنچه که گفته شد، ائتلاف سازی های عربستان سعودی علیه ایران چه در غرب آسیا، چه در شمال آفریقا و چه در اروپا تاکنون موفق نبوده و با درهای بسته مواجه شده است. عربستان سعودی درحالی شبانه روز تلاش می کند تا به بهانه حمایت ایران از تروریسم! آن را به عنوان تهدیدی برای جامعه جهانی معرفی کند که خود مروج اصلی تروریسم در منطقه و جهان است. کشتار بی رحمانه مردم یمن به وسیله تسلیحات ممنوعه بین المللی تنها یک نمونه بسیار کوچک از اقدامات ریاض در ترویج تروریسم دولتی است.