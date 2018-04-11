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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

در شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان بیمه سلامت ایران مطرح شد:

هم افزایی و بهره مندی از پتانسیل حوزه های مختلف فرهنگی

هم افزایی و بهره مندی از پتانسیل حوزه های مختلف فرهنگی

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان بیمه سلامت ایران با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شاهرخ رامزی با بیان اینکه برای حوزه های فرهنگی مختلف سازمان اعم از بسیج، شورای سلامت اداری و شوراهای امر به معروف، فرهنگی، عفاف و حجاب و اقامه نماز، اعتبارات خوبی در نظر گرفته ایم بیان داشت: برای افزایش هم افزایی و بهره مندی از پتانسیل حوزه های مختلف فرهنگی می بایست بین آنها ارتباط موجه ایجاد شده و تمهیداتی اندیشیده گردد که فعالیت ها با یکدیگر همپوشانی نداشته باشد.

وی همچنین از مسئولین شوراها خواست برای فعالیت های خود برنامه عملیاتی تعیین کنند تا پس از بررسی و تلفیق آنها با یکدیگر از فعالیتهای موازی جلوگیری به عمل آمده و شاهد فعالیت های همسو و هدفمند در حوزه های فرهنگی سازمان باشیم.

در پایان جلسه نیز احکام صادر شده از سوی معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم، به اعضاء اهداء شد.

کد مطلب 4269034
مهناز قربانی مقانکی

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