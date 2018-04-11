به گزارش خبرگزاری مهر ، شاهرخ رامزی با بیان اینکه برای حوزه های فرهنگی مختلف سازمان اعم از بسیج، شورای سلامت اداری و شوراهای امر به معروف، فرهنگی، عفاف و حجاب و اقامه نماز، اعتبارات خوبی در نظر گرفته ایم بیان داشت: برای افزایش هم افزایی و بهره مندی از پتانسیل حوزه های مختلف فرهنگی می بایست بین آنها ارتباط موجه ایجاد شده و تمهیداتی اندیشیده گردد که فعالیت ها با یکدیگر همپوشانی نداشته باشد.

وی همچنین از مسئولین شوراها خواست برای فعالیت های خود برنامه عملیاتی تعیین کنند تا پس از بررسی و تلفیق آنها با یکدیگر از فعالیتهای موازی جلوگیری به عمل آمده و شاهد فعالیت های همسو و هدفمند در حوزه های فرهنگی سازمان باشیم.

در پایان جلسه نیز احکام صادر شده از سوی معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم، به اعضاء اهداء شد.