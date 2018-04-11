به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عبدی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب بروجرد گفت: بیش از ۴۰ درصد پرتی آب شرب در روستاهای شهرستان بروجرد صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به گرمای پیش رو در فصل تابستان افزود: در سال ۹۲ بالغ‌بر ۳۸ روستا از طریق تانکر آب‌رسانی می‌شدند.

رئیس اداره آب و فاضلاب بروجرد تصریح کرد: این معضل با کمک نمایندگان مجلس، مسئولان امر و مردم رفع شد چنانکه در سال ۹۶ به یک روستا کاهش یافت.

عبدی ادامه داد: متأسفانه در ابتدای سال جاری دو روستا از طریق تانکر آب‌رسانی شده‌اند که این امر جای نگرانی دارد.

وی اظهار داشت: سد کلان در شمال بروجرد ۹۵ درصد آب همدان را تأمین می‌کند و این در حالی است متأسفانه شهرستان بروجرد از این میزان هیچ‌گونه سهمی ندارد و اگر از آب سد کلان استفاده شود مشکل بی‌آبی منطقه حل خواهد شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب بروجرد افزود: تخصیص آب از سد کلان و رفع مشکلات بی‌آبی منطقه شمال بروجرد مواردی است که به تصمیم‌گیری و پیگیری در سطح کلان نیاز دارد و به‌طورقطع با پیگیری مشکلات آب منطقه در بلندمدت حل خواهد شد.

عبدی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد پرتی آب در روستاهای شهرستان بروجرد وجود دارد که این امر به دلیل عدم استفاده از کنتور، سرقت آب و ... صورت می‌گیرد و از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها انتظار می‌رود برای رفع مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.

مصطفی وند رئیس اداره محیط‌زیست بروجرد نیز در این جلسه گفت: وسعت تالاب «بیشه دالان» درگذشته ۹۰۰ هکتار بوده که امروز به ۸۰ هکتار کاهش‌یافته است.

وی گفت: با تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های «بیشه دالان» به اراضی زراعی و کشت محصولاتی مانند برنج، هندوانه و خیار متأسفانه سیستم آبی منطقه دچار مشکل شده است.

رئیس اداره محیط‌زیست بروجرد تأکید کرد: در حال حاضر شاهد ورود ضایعات کشاورزی، فاضلاب روستاهای اطراف بیشه و زهکشی‌های بی‌رویه و غیرمجاز تالاب «بیشه دالان» هستیم که می‌بایست با آن در غالب برنامه مقابله شود.