به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بشار الجعفری تاکید کرد: اگر آمریکا، انگلیس و فرانسه فکر می کنند که می توانند به ما حمله کنند، ما نیز حق مقابله با آنها و دفاع از خود را داریم و به هیچکس اجازه نخواهیم داد به حاکمیت ما تعرض کند.

وی افزود: شمار زیاد نظامیان غربی حاضر در خاورمیانه به دنبال مبارزه با تروریست ها نیستند، بلکه هدف آنها مبارزه با دولت سوریه است که خود درگیر مبارزه با تروریسم است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل اظهار داشت: فرانسه از شورای امنیت برای نابودی لیبی سوء استفاده کرد و آینده ملت لیبی را به طور کل نابود کرد.

الجعفری ادامه داد: بعد از شکست آمریکا، انگلیس و فرانسه در تحقق اهداف در سوریه، می بینیم که توئیت ها در تفاخر به موشک های جدید شروع می شود.

وی تاکید کرد: دولت سوریه صدها هزار غیر نظامی را در غوطه شرقی از چنگال تروریست ها آزاد کرده است، شهروندانی که از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می شد.

الجعفری اظهار داشت: دولت سوریه از سازمان منع سلاح های شیمیایی خواستار اعزام هیأت حقیقت یاب برای سفر به سوریه شده است و تمام تسهیلات را برای انجام مأموریت این هیأت فراهم کرده است.

وی افزود: سوریه تهدیدهای دولت های آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه دمشق را به شدت محکوم می کند، تهدیدهایی که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. شورای امنیت باید به عنوان نهاد مسئول و حافظ صلح و امنیت بین المللی با اینگونه تلاش ها مقابله کند.