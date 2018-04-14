جلسه ویژه گرشاسبی، برانکو و پیروانی با سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی، برانکو ایوانکوویچ و افشین پیروانی ظهر امروز شنبه در نشستی ویژه با بازیکنان، در سالن اجتماعات ورزشگاه شهید کاظمی، به گفتگو پرداختند.

این جلسه با توجه به اهمیت دیدار پرسپولیس برابر السد قطر از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا برگزار شد و سرپرست باشگاه برای موفقیت سرخپوشان، از کادر فنی و بازیکنان خواست با عملکرد خوب خود، هواداران را خوشحال کنند.

همچنین سرمربی سرخپوشان پس از عنوان آخرین شرایط بازیکنان و تیم، برنامه‌های خاص خود برای بهترین عملکرد در این دیدار را تشریح کرد و بازیکنان نیز با اتحاد و همدلی، برای موفقیت در این بازی ابراز آمادگی کردند.