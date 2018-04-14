۲۰ بازیکن به اردوی پرسپولیس دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، برانکو ایوانکوویچ برای اردوی پیش از بازی برابر تیم السد قطر، نام ۲۰ بازیکن را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، سیدجلال حسینی، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، آدم همتی، حمیدرضا طاهرخانی، سیامک نعمتی، شایان مصلح، وحید امیری، بشار رسن، محسن مسلمان، احسان علوان‌زاده، احمد نورالهی، گادوین منشا و علی علیپور.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و السد قطر از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.