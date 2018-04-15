به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ فیلم خارجی برای نمایش در بخش «نمایش های ویژه: بهترینِ کشورها» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شد که در بین آنها فیلمی از آناهید آباد فیلمساز ایرانی- ارمنستانی نیز حضور دارد.

فیلم‌های «یه وا»، «معدنچی»، «ترانه گرانیت»، «جزء مخفی»، «مادر مخوف»، «رزا چومبه»، «مسیرها»، «فرزندان چنگیز»، «سنتائور»، «نامه‌ای به رییس جمهور» و «چامبرا» در بخش «نمایش‌های ویژه: بهترینِ کشورها» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می‌آیند.

فیلم «یه وا» به کارگردانی آناهید آباد محصول ۲۰۱۷ ایران و ارمنستان، فیلم «معدنچی» به کارگردانی و نویسندگی هانا اسلاک محصول ۲۰۱۷ کرواسی و اسلوونی، فیلم «ترانه گرانیت» به کارگردان پَت کالینز محصول ۲۰۱۷ ایرلند و کانادا، فیلم «جزء مخفی» به کارگردانی و نویسندگی گیورس استاورسکی محصول ۲۰۱۷ مقدونیه و یونان، فیلم «مادر مخوف» به کارگردانی آنا اوروشادزه محصول ۲۰۱۷ گرجستان و استونی، فیلم «رزا چومبه» به کارگردانی جاناتان رلایز محصول ۲۰۱۵ پرو، فیلم «مسیرها» به کارگردانی استفان کوماندارف محصول ۲۰۱۷ بلغارستان، مقدونیه و آلمان، «فرزندان چنگیز» به نویسندگی و کارگردانی زولبایار دوری محصول ۲۰۱۷ مغولستان، فیلم «سنتائور» به کارگردانی آکتان اریم کوبات محصول قرقیزستان، آلمان، فرانسه، هلند و ژاپن، فیلم «نامه‌ای به رییس جمهور» به کارگردانی رویا سادات محصول ۲۰۱۷ افغانستان و فیلم «چامبرا» به نویسندگی و کارگردانی جوناس کارپینیانو محصول ۲۰۱۷ ایتالیا، فرانسه، آلمان و آمریکا است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.