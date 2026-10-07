زندویان: هنر مؤثرترین ابزار مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زندویان صبح چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای هنرمند استان بوشهر اظهار داشت: کارهای فرهنگی و هنری که در چارچوب آرمان‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد، می‌تواند تأثیری عمیق و ماندگار بر جامعه داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر افزود: یک اثر هنری فاخر، به‌مراتب مؤثرتر از ساعات طولانی سخنرانی است و می‌تواند همچون یک قطعه موسیقی ماندگار، تاریخ‌ساز شود.

زندویان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را قهرمانان ملی و مایه افتخار تمامی ایرانیان دانست و تصریح کرد: شهدا جایگاهی مقدس دارند و خانواده‌های معظم آنان نیز در جامعه از احترام ویژه‌ای برخوردارند.

وی بر ضرورت تولید آثار باکیفیت و ماندگار تأکید کرد و افزود: یک کار خوب و شایسته، به‌مراتب ارزشمندتر از ده‌ها کار متوسط است. آنچه در این حوزه اهمیت دارد، کیفیت نه کمیت است.

زندویان از آغاز برنامه‌های جامع فرهنگی و هنری برای جنگ دوم و سوم تحمیلی خبر داد و اظهار داشت: تاریخ شفاهی این جنگ‌ها آغاز شده و فراخوان‌های مربوط به زنان تأثیرگذار، خاطره‌گویی، دل نوشته‌ها و تحقیقات میدانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها زیرلایه‌ای پژوهشی و ظاهری جشنواره‌ای و همایشی دارند، تصریح کرد: هدف اصلی، ثبت و ضبط نظرات و تجربیات مردمی است که در دل جنگ حضور داشته‌اند و کمتر دیده شده‌اند.

ضرورت ثبت خاطرات مردمی از دوران دفاع مقدس

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر با ابراز تأسف از اینکه در هشت سال دفاع مقدس، خاطرات مردمی به نحو شایسته ثبت‌نشده است، گفت: ما تنها خاطرات رزمندگان حاضر در خط مقدم را در اختیار داریم و از وقایع و اتفاقات رخ‌داده در دل شهرها بی‌بهره‌ایم.

وی افزود: نیازمند ثبت این خاطرات هستیم تا در آینده به‌عنوان آموزه‌هایی ارزشمند برای مقابله با تهدیدات دشمنان مورد استفاده قرار گیرد.

زندویان با دعوت از تمامی نهادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و سینمایی برای همکاری در این حوزه، اظهار داشت: انجمن‌ها، مؤسسات فرهنگی و هنری و پایگاه هنرمندان باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه از هیچ تلاشی در حوزه فرهنگ دریغ نخواهیم کرد، گفت: تمام توان خود را برای حفظ نظام، اتحاد و انسجام ملی به کار خواهیم گرفت.