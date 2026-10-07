به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای هنرمند استان بوشهر اظهار کرد: هنر، زبان گویای ایثار و مقاومت است.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به جایگاه والای هنر در انتقال مفاهیم دفاع مقدس افزود: بوشهر در حماسه‌آفرینی همواره در شمار استان‌های نخست کشور بوده است.

۲۳۰۰ شهید استان بوشهر گنجینه‌ای که باید بیشتر شناسانده شود.

مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با اشاره به شمار بالای شهدای استان گفت: تعداد زیادی از این عزیزان سردار، امیر و از شهدای بزرگ بودند، اما متأسفانه به دلایلی نتوانستیم برخی از آنان را مانند سایر استان‌ها معرفی کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های اخیر برای معرفی این چهره‌ها تصریح کرد: در سال‌های اخیر شهید مهدوی را معرفی کردیم و به شهید عاشوری نیز بیشتر پرداختیم، اما شهدای دیگری داریم که به لحاظ اقدامات در رده بالای کشور قرار دارند و باید به آنان پرداخته شود.

سردار دشتی با درخواست از مجموعه هنرمندان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: انتظار داریم نگاه مجموعه هنرمندان محدود به یک هنرمند نباشد و باید استان بوشهر را بیشتر معرفی کنیم و شهدای بزرگوار را با مصادیق روشن به مردم بشناسانیم.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل هنر در زمینه معرفی رشادت‌های شهدا افزود: یک هنرمند می‌تواند با تصویری از مادر شهید در انتظار، همه چیز را به مخاطب نشان دهد و موسیقی، فیلم و تصویر می‌توانند ایثار، مقاومت و شهادت را واقعاً به دل مردم برسانند، زیرا این مفاهیم در سخنرانی نمی‌گنجد و باید در کار هنری دیده شود.