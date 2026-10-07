  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

کنگره هنرمندان شهید بستری برای روایت حماسه‌های ماندگار بوشهر است

کنگره هنرمندان شهید بستری برای روایت حماسه‌های ماندگار بوشهر است

بوشهر- مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر گفت: کنگره هنرمندان شهید، بستری برای روایت هنری حماسه‌های ماندگار بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای هنرمند استان بوشهر اظهار کرد: هنر، زبان گویای ایثار و مقاومت است.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به جایگاه والای هنر در انتقال مفاهیم دفاع مقدس افزود: بوشهر در حماسه‌آفرینی همواره در شمار استان‌های نخست کشور بوده است.
۲۳۰۰ شهید استان بوشهر گنجینه‌ای که باید بیشتر شناسانده شود.

مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با اشاره به شمار بالای شهدای استان گفت: تعداد زیادی از این عزیزان سردار، امیر و از شهدای بزرگ بودند، اما متأسفانه به دلایلی نتوانستیم برخی از آنان را مانند سایر استان‌ها معرفی کنیم.

کنگره هنرمندان شهید بستری برای روایت حماسه‌های ماندگار بوشهر است

وی با اشاره به تلاش‌های اخیر برای معرفی این چهره‌ها تصریح کرد: در سال‌های اخیر شهید مهدوی را معرفی کردیم و به شهید عاشوری نیز بیشتر پرداختیم، اما شهدای دیگری داریم که به لحاظ اقدامات در رده بالای کشور قرار دارند و باید به آنان پرداخته شود.

سردار دشتی با درخواست از مجموعه هنرمندان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: انتظار داریم نگاه مجموعه هنرمندان محدود به یک هنرمند نباشد و باید استان بوشهر را بیشتر معرفی کنیم و شهدای بزرگوار را با مصادیق روشن به مردم بشناسانیم.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل هنر در زمینه معرفی رشادت‌های شهدا افزود: یک هنرمند می‌تواند با تصویری از مادر شهید در انتظار، همه چیز را به مخاطب نشان دهد و موسیقی، فیلم و تصویر می‌توانند ایثار، مقاومت و شهادت را واقعاً به دل مردم برسانند، زیرا این مفاهیم در سخنرانی نمی‌گنجد و باید در کار هنری دیده شود.

کد مطلب 6970446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها