به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خیلی از ما سفرکردن به نقاط مختلف ایران و جهان را برای اقناع این حس کنجکاوی و لذت‌بردن برمی‌گزینیم؛ اما عید امسال بیش از ۳۰هزار جوان امروزی راهی دیگر را برای ماجراجویی‌ انتخاب کردند.

«پیاده‌گردی ۹۷» فضایی بود که در آن می‌شد این حس کنجکاوی را به ‌شکلی بسیار آسان‌تر، در همین تهران خودمان برانگیخت و عید امسال را بهاری‌تر زیست؛ درست مثل محصول اصلی استارتاپ «پیاده».

اپلیکیشن «پیاده» یک شهرنامه‌ دیجیتال است که با اطلاع‌رسانی تازه‌ترین رویدادهای فرهنگی‌ و هنری، معرفی مکان‌های دیدنی و سرگرم‌کننده، به‌دنبال غنی‌ترکردن زمان‌های آزاد و اوقات فراغت ما در تهران است.

فستیوال «پیاده‌گردی ۹۷» از آخرین روز سال ۹۶ آغاز شد و تا یک‌روز پیش از پایان تعطیلات ادامه داشت؛ یک فرصت سیزده‌روزه که می‌شد در آن از تهرانِ خلوت، پاکیزه و خوش‌آب‌وهوا بهترین استفاده‌ی ممکن را برد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این فستیوال، اپلیکیشن «پیاده» را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کردند تا در هر زمانی که دوست داشتند، یکی از ۱۶تور موجود را انتخاب کنند. دل به مسیر بسپارند و با نگاهی نو، پرده از زوایای پنهان شهر خود بردارند. در هر کدام از این مسیرها، تعدادی مکان وجود داشت که افراد می‌توانستند در آن‌ها اعلام حضور (Check-in) کنند و با کسب امتیاز به مرحله‌های بالاتر دست‌ یابند.

برای آماده‌سازی و برگزاری این رویداد، بیش از ۳۰جوان خوش‌ذوق و متخصص، شبانه‌روزی تلاش کردند تا بتوانند همانند اولین دوره‌ی این فستیوال، که در بهار ۹۶ رخ داد، تعداد زیادی از شهروندان را از خانه‌ها بیرون بکشند و به عمق شهر ببرند تا لذتی سالم و رایگان را به زندگی‌شان اضافه کنند.

در مدت برپایی پیاده‌گردی، ۴۰هزار Check-in ثبت شد؛ برآورد می‌شود بیش از ۳۰ هزار جوان مشتاق و امروزی، به‌واسطه‌ی حضور در این فستیوال برای اولین‌بار تهران را زیرپا گذاشتند؛ جوانانی که تا پیش از این کم‌تر به برنامه‌ها و تورهای معمول تن داده بودند.

تهران‌گردی شهروندان در نوروز، قشری تازه‌نفس را راهی خیابان‌ها کرد. بی‌شک حضوری این‌چنینی و در چنین ابعادی را می‌توان به سازوکار مدرن و بازی‌گونه‌ای پیوند داد که «پیاده» آن را در اپلیکیشن خود به مرحله‌ی اجرا درآورد.

دیدن جاذبه‌های گردشگری فراموش‌شده در تهران، همچنین برانگیختن حس ماجراجویی و کشف ناشناخته‌ها، در تورهای «پیاده‌گردی ۹۷» اتفاقی همواره لذت‌بخش و پر تب‌وتاب بود که همه‌ی پیاده‌گردها آن را تجربه کردند.

هدف اصلی ما در «پیاده» برای برگزاری این رویداد، تعمیق رابطه میان شهر و شهروندانش بود تا شاید در نهایت بتوانیم فرهنگی را قوام ببخشیم که در تداوم آن تهرانی‌ها بتوانند شهر خود را دوست داشته باشند و از زندگی شهری خود حداکثر لذت را ببرند.

بازخوردهایی که مردم از فستیوال «پیاده‌گردی ۹۷» در شبکه‌های اجتماعی خود بروز دادند، نشان می‌دهد که این فرهنگ نو درحال شکل‌گیری و رشد روزافزون است.

موفقیت در فستیوال «پیاده‌گردی ۹۷»، انگیزه‌ای شد تا «پیاده» چشم‌انداز همیشگی خود را دغدغه‌مندتر از گذشته پی بگیرد و با توانی بیش از پیش دنبال کند. «پیاده» می‌خواهد دوستی باشد برای شهر و شهروندانش؛ دوستی که تهران را می‌شناسد، دست آدم‌هایش را می‌گیرد و آن‌ها را به دل هیجان‌ها و اتفاقات جذاب شهر می‌برد.