رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،، در جلسه ۹۵۷ شورای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه جاری، مهدی رمضانی چابک طی حکمی از سوی ریاست محترم پژوهشگاه به عنوان رییس جدید حوزه ریاست معرفی شد.

مهدی رمضانی چابک دارای مدرک دکترای تخصصی سیاستگذاری عمومی بوده و سوابق علمی، مدیریتی و اجرایی فراوانی دارد.

از سوابق پژوهشی و آموزشی وی می‌توان به تدوین و گردآوری دو مجموعه نمایشنامه‌های منتخب جشنواره سراسری ادبیات نمایشی و رضوی، تالیف یک جلد کتاب با عنوان جامعه و آزادی- سیری در اندیشه‌های استاد شهید مطهری، عضویت در شورای سیاستگذاری فصلنامه پژوهشی دریچه هنر، عضویت در شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، نظارت بر انتشار چندین ویژه‌نامه فرهنگی و هنری با عنوان دریچه هنر، تالیف مقاله در نشریات و مطبوعات مختلف، دبیری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان قزوین، مدرس دانشگاه و مراکز آموزش عالی و … اشاره کرد.

مهدی رمضانی چابک امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه جاری طی حکمی از سوی ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان رییس جدید حوزه ریاست این پژوهشگاه معرفی و رسما آغاز به کار کرد.