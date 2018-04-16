  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

با حکم رئیس نمایشگاه صورت گرفت؛

معرفی رئیس و اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات نمایشگاه کتاب

معرفی رئیس و اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات نمایشگاه کتاب

رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با صدور احکامی رئیس و اعضای «هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان نمایشگاه کتاب تهران» را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با حکم محسن جوادی، رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نیکنام حسینی‌پور به عنوان «رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «نظر به سوابق و تجربه ارزشمند فرهنگی جنابعالی، به منظور رسیدگی به اعتراضات آرای صادره در هیات بدوی سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن سرلوحه قرار دادن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و با تلاش همه جانبه با قاطعیت و رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی به پرونده‌های اجرایی کوشا باشید».

همچنین رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در احکامی جداگانه آقایان نادر قدیانی، حامد سهرابی، محمدرضا توکل صدیقی، احمد کمالی‌نژاد، علی آل‌داود و محمدکاظم شمس را به عنوان اعضای «هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب کرد.

یادآوری می‌شود، سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ١٢ تا ٢٢ اردیبهشت ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4272361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها