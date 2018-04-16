معرفی رئیس و اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با حکم محسن جوادی، رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نیکنام حسینی‌پور به عنوان «رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «نظر به سوابق و تجربه ارزشمند فرهنگی جنابعالی، به منظور رسیدگی به اعتراضات آرای صادره در هیات بدوی سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن سرلوحه قرار دادن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و با تلاش همه جانبه با قاطعیت و رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی به پرونده‌های اجرایی کوشا باشید».

همچنین رئیس سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در احکامی جداگانه آقایان نادر قدیانی، حامد سهرابی، محمدرضا توکل صدیقی، احمد کمالی‌نژاد، علی آل‌داود و محمدکاظم شمس را به عنوان اعضای «هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب کرد.

یادآوری می‌شود، سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ١٢ تا ٢٢ اردیبهشت ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.