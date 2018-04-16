روزانه یک سانس ویژه در سینما فلسطین برای اهالی رسانه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، بنا بر اعلام مدیریت رسانه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر روزانه یک سانس ویژه برای اهالی رسانه در سینما فلسطین برای تماشای فیلم‌های ایرانی سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر اختصاص داده شده و فعالان عرصه رسانه ها می‌توانند با کارت Press جشنواره بدون رزرو بلیت وارد سالن شوند.

فیلم‌های ایرانی «راه رفتن روی سیم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی، «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی، «درساژ» به کارگردانی پویا بادکوبه، «مارموز» به کارگردانی کمال تبریزی، «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی، «هندی و هرمز» به کارگردانی عباس امینی، «چهل و هفت» به کارگردانی احمد اطراقچی و علیرضا عطاءالله تبریزی، «گرگ بازی» به کارگردانی عباس نظام دوست و «هت تریک» به کارگردانی رامتین لوافی برای نمایش ویژه در سینما فلسطین برای اهالی رسانه در نظر گرفته شده است.

همچنین برای هر صاحب کارت Press هجده بلیت به صورت رایگان در نظر گرفته شده و اگر فردی شخصا از این سهمیه در طول جشنواره استفاده کند، سایت برای سانس‌های بیشتر باز می‌شود و اهالی رسانه می‌توانند با کارت خبرنگاری، بلیت مابقی فیلم‌ها را نیز تهیه کنند.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.