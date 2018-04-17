عسل سبلان اردبیل برند جهانی شد

به گزرش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: عسل اردبیل با توجه به ویژگی و کیفیت خاص که نشات گرفته از طبیعت خاص دشت اردبیل و دامنه های سبلان است، برای ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری کاندید شده بود.

وی با اشاره به روند ثبت این برند جهانی تصریح کرد: پس از جمع آوری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به این سازمان در نهایت عسل اردبیل به لحاظ شرایط و ویژگی های لازم و مطابق با استانداردها برای ثبت به نام اردبیل انتخاب و به نام محدوده جغرافیایی اردبیل در این سازمان ثبت جهانی شد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در خصوص این سازمان جهانی نیز تاکید کرد که وظیفه و رسالت مجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری؛ ثبت جهانی محصولات خاص تولیدی با ویژگی های بارز هرمنطقه که به نوعی برند آن منطقه محسوب می شود، به نام همان موقعیت جغرافیایی است.

وی با تاکید بر اینکه ثبت این محصول در مجموعه سازمان (WIPO) باعث معرفی بیش از پیش عسل اردبیل در سطح جهان خواهد شد، بیان داشت: ثبت جهانی عسل سبلان باعث افزایش شناخت این محصول و در نتیجه افزایش تقاضا و صادرات در بازار های جهانی خواهد شد.

عاملی یکی دیگر از یژگی های ثبت عسل سبلان در سازمان جهانی مالکیت فکری را جلوگیری از تولید تقلبی این محصول برشمرد و یادآور شد: عسل در نقاط مختلف دنیا تولید می شود اما حتی اگرعسلی با استانداردهای عسل سبلان در جاهای دیگری هم تولید بشود باز هم در زمان مراجعه به خاستگاه این محصول در دنیا فقط به نام عسل اردبیل شناخته خواهد شد.