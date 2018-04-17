ارتش در اقتدار ایران نقش اثرگذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی ظهر سه شنبه در همایش سرداران و امیران ارتش در مازندران به گرامیداشت 29 فروردین و روز ارتش اشاره کرد و افزود: ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح حافظ منافع میهن اسلامی است و با توجه به تمامی تهدیدهای فرامنطقه ای همواره با حفظ صلابت خود سعی در دفاع از تمامیت ارضی کشور داشته است.

وی نقش شهدا را در تاریخ دفاع مقدس مهم توصیف کرد و با ارج نهادن به شهدای ارتشی هشت سال دفاع مقدس گفت: ارتش با توکل، ایمان، قدرت و با ایستادگی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران سهم اثر گذاری در اقتدار میهن اسلامی دارد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه ارتش نقش زیادی در اعتلای نظام اسلامی دارد، عنوان کرد: دشمنان برای خدشه وارد کردن به اقتدار نظام همواره روی اختلاف افکنی در بین عناصر و نیروهای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی که اشکال مختلفی دارند حساب می کند اما همواره نا امید می شود.

سردار بابایی به حضور مقتدرانه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در پهنه اقیانوس ها اشاره کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ارتش همواره با صلابت و اقتدار آماده جانفشانی و صیانت از مرزهای آبی و خاکی کشور هستند.

وی به نیروی هوایی ارتش به عنوان بخشی از توانمندی نیروهای مسلح اشاره کرد و یادآور شد: تیز پروازان نیروی هوایی نیز با عزت و افتخار نگه دار مرزهای هوایی کشور هستند و افتخار میهن اسلامی به شمار می آیند.