۲۱درصد گزارش های ضد فسادمربوط به رفتارقضات وکارمندان قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، نخستین نشست مشترک شورای مدیران، شورای قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۷برگزار شد.

در این جلسه همزمان نیز مراسم تودیع و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین خطیب رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و هیئت همراه، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضاء شورای مدیران،شورای قضایی، ستاد اقتصاد مقاومتی و جمعی از مدیران حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در ابتدا طی سخنانی موضوع سلامت مجموعه دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی که در ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری(حفظه ا..) بعنوان راهبردهای سال ۱۳۹۷ در کنار سایر موضوعات تبیین نمودند و ماهیت آن با حفاظت و اطلاعات ارتباط دارد، تحقق عدالت و مبارزه با فساد بود.این دو محور تاکیدی که در کلام معظم له بود، وظیفه همه ما را مضاعف می کند و ما که به این نظام مقدس و ولایی اعتقاد داریم؛باید این دو محور را ملاک عمل خود قرار بدهیم؛ زیرا سلامت و عدالت دستگاه قضایی بستگی به مبارزه با فساد دارد و نمی توان گفت که ما با عدالت رفتار می کنیم و حکم می دهیم و ضد فساد نباشیم و اگر فسادستیزی در روحیه، قلم، حکم و برخوردمان نباشد، نتیجه آن این است که عدالت حاصل نمی شود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افزود: تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه نیز در پایان سال گذشته بر این مساله حکایت دارد که باید این مهم با اولویت خاصی پیگیری گردد و ملاکی برای اینکه همواره خودمان را با آن بسنجیم. محاسبه یکی از وظایفی است که ائمه اطهار(ع) بر دوش هر مومنی قرار داده اند؛ تا چه برسد به افرادی که کارگزاران این نظام هستند و بالاتر از آن کسانیکه کرسی عدالت و قضاوت به عهده آنهاست.

خطیب به بیان نگاه و تفاسیر مختلف از موضوع مبارزه با فساد در جامعه پرداخت و متذکر شد: در بحث مبارزه با فساد در گفتار و عمل با آنچه که نگاه مردم و جامعه به آن است، تفاوت های زیادی وجود دارد و فضایی را ایجاد می نماید که قابل تحمل، توجیه و یا قابل حمایت نیست و ما در برخورد با این مقوله دیدگاهمان با آن چیزی که مردم نسبت به مبارزه با فساد دارند؛ تفاوت های زیادی دارد و این اختلاف دیدگاه بخشی از آن به فساد درون قوه قضائیه بر می گردد که همه ما موظفیم با آن مبارزه کنیم تا لااقل در فضای رسانه، گفتار و دفاع از دستگاه قضایی و عملکرد خودمان توفیقاتی داشته باشیم.

وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: مردم که دستگاه قضایی را محکوم به فساد می کنند، مشکل و گرفتاری های خودشان را می بینند و آن چیزی که در جامعه بازتاب پیدا می کند و اثر می گذارد، برداشتی است که مردم و ارباب رجوع نسبت به دستگاه قضایی و نحوه رفتار و احکام صادره ما دارند و با وجود تلاش های صورت گرفته؛ وضعیت فعلی بیانگر واقعی شاخص عدالت نیست، اما این برداشت مردم، می شود انعکاس عدالت در جامعه و فضایی را ایجاد می کند که امروزه می بینیم، آنان نسبت به دستگاه قضایی گلایه مند می باشند و این عدم رضایت از استنباطی است که از مراجعات خود به دستگاه قضایی دارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان نتایج بررسی آمار سالهای مختلف در خصوص مبارزه با فساد بیان داشت: میزان گزارش هایی که در سراسر کشور از منابع مختلف به دست ما رسیده، حکایت از آن دارد که فقط به میزان ۱۰% آن فساد به معنای واقعی بوده، به این معنا که اقدام و یا کاری صورت گرفته که با تعریفی که از فساد داریم؛ همخوانی داشته و در حدود ۲۱% از مابقی گزارشات به نحوه تعاملات و رفتار قضات و کارمندان بر می گردد و الباقی به مباحثی مانند اطاله دادرسی، کمبودها، آسیب ها و عناوین مجرمانه و ناکارآمدی های دستگاه های اجرایی ارتباط دارند.

حجت الاسلام والمسلمین خطیب در ادامه افزود: اگر رسیدگی به یک پرونده طولانی بشود، مردم آن را حمل بر فساد می کنند و هرچه مسئولین مربوطه در دفاع از آن بواسطه مشکلات موجود نظیر کمبود کادر قضایی، اداری و امکانات را بیان کنند، این ها چیزهایی است که نگاه مردم را به فساد درون قوه قضائیه شکل می دهد، ولی آنچه باید با آن بطور جدی برخورد شود، همان موضوع فساد و نحوه تعاملات و رفتار با مردم می باشد که اگر با جدیت این مهم را مورد توجه قرار دهیم و مدیران نیز خود را موظف به نظارت بر چنین امری در کنار برخوردهای حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی بدانند، نتیجه تعامل مشترک این است که در نگاه مردم به مجموعه قضایی با یک چشم انداز جدید مواجه خواهید شد.قاطعیت، صلابت، شجاعت وعدم ملاحظه کاری نسبت به پرونده های فساد درون دستگاه یکی از چیزهایی است که می تواند در جامعه اثر بگذارد و یکی از چیزهایی که بسیار اهمیت دارد این است که ما باید در عمل به مردم نشان بدهیم که برای مبارزه با فساد، قوی ومحکم پای آن ایستاده ایم و شایسته است مدیران نسبت به افزایش نظارت در دوایر قضایی اهتمام داشته و با متخلفین برخورد جدی صورت پذیرد.

خطیب در جمع بندی سخنان خود متذکر شد: مردم یک نگاه خاص به مجموعه دستگاه قضایی دارند که باید اصلاح شود ولازمه آن این است که در برخورد ورفتار شما به آنان نشان دهید که این سلامت را با صلابت حفظ و در حال مراقبت از آن می باشید وآن موقع است که می توان توقع داشت که نگاه مردم به دستگاه قضایی تغییر یابد. گزارش سال ۱۳۹۶ حفاظت و اطلاعات استان تهران بیانگر آن است که فعالیت های حفاظت و اطلاعات تهران ۳۰% رشد داشته وبنده از زحمات جناب آقای اسماعیلی رئیس کل محترم و همکاران ایشان و مجموعه حفاظت و اطلاعات تهران و مجموعه ارزشیابی تشکر می نمایم. نکته دیگر اینکه آمار تذکر ها در کمیته وکمیسیون ها به قضات وکارکنان آمار قابل توجه را نشان می دهد و در ادامه ۶۰% گزارش هایی که در اختیار استان بوده جنبه فساد نداشته، بلکه منجر به تذکر شده وتلاش گردیده یک برخورد ارشادی پیشگیرانه نسبت به مجموعه داشته باشند و این یکی از نکات مثبتی است که در این کارنامه عملکرد دادگستری کل استان تهران ارائه شده است .

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در خاتمه با بیان انتظارات خود از مدیران اذعان داشت: این مجموعه حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی زمانی موفق می شود و می تواند یک توفیق هم افزا داشته باشد که با همکاری، تعامل، اعتماد و ارتباط مدیران مواجه گردد و لازم است ارتباط مدیران با رابطین حفاظت و اطلاعات پویاتر باشد و بالعکس و این یکی از انتظارات جدی ماست و هرچقدر در این زمینه تلاش نمایید به سلامت مجموعه خودتان کمک بیشتر نموده اید و اثرگذاری مؤثرتری را در مجموعه ملاحظه خواهید نمود و انتظار دیگر، این است که تا آنجا که می توانید این مجموعه های نظارتی را تقویت نمایید و ما در این مدت انگیزه، همت و توجه و مدیریت دادگستری کل استان تهران را در این زمینه شاهد بوده ایم و امیدواریم خداوند متعال این زحمات را از ایشان قبول و ماجور باشند و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم این انتظار را از شما مدیران در دوایر مختلف قضایی دارد تا با و تقویت این مجموعه های نظارتی بیش از پیش به سلامت مجموعه کمک نمایید.

در ادامه این مراسم، تبریزی سرپرست حفاظت و اطلاعات وقت دادگستری کل استان تهران گزارشی از اقدامات و عملکرد یک سال و نیم خود خطاب به حضار ارائه نمود و متعاقب آن نیز فاضلی هرکندی با بیان برنامه های کاری وآتی خود،ضمن دریافت ابلاغ انتصاب خود به عنوان مدیر جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران معرفی شد و رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.