به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی عصر امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های آب‌رسانی شهدای مدافع حرم و کوی امام حسین (ع) شهرستان کارون اظهار کرد: خوشبختانه وزیر نیرو دستور اختصاص ۶۰۰ میلیون مترمکعب برای مهار ریزگردها را داده بود که این امر می‌تواند برای مهار ریزگردها بسیار مؤثر باشد.

وی با انتقاد از بیکاری جوانان حاشیه مزارع بزرگ نیشکر خوزستان بیان کرد: مردم اراضی خود را تقدیم و نیشکر در حال فعالیت است ولی اکثر جوانان مردم بیکار هستند.

الباجی همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ هزار هکتار اراضی در این منطقه وجود دارد که فقط ۴۰ هزار هکتار آب برای زیرکشت رفتن اراضی دارند، خواستار عنایت وزیر و تأمین حق آبه برای ۳۰ هزار هکتار باقیمانده شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: همچنین اعتبارات موردنیاز آب و فاضلاب روستایی تأمین شود؛ بسیاری از کارکنان و کارگران این شرکت نزدیک به ۶ ماه است که حقوق نگرفتند.

الباجی خطاب به وزیر گفت: تقاضا داریم که علاوه بر حل مشکلات آب شرب این منطقه نسبت به حل مشکلات حق آبه کشاورزی مردم اقدام کنید.