به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تقریبا تمام ۷۶ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز می‌گویند که بانک انگلیس در ماه می نرخ بهره کلیدی خود را تا ۰.۷۵ درصد بالا می‌برد و سپس ۰.۲۵ درصد دیگر هم درست قبل از این که انگلیس در اوایل سال آینده اتحادیه اروپا را ترک کند، به نرخ بهره اضافه خواهد کرد.

کمی بعد از این که با رای‌گیری سال ۲۰۱۶، انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شد، بانک انگلیس ۰.۲۵ درصد از هزینه وام‌گیری خود کاست و آن را به پایین‌ترین رکورد خود، ۰.۲۵ درصد رساند. بانک این اقدام خود را در ماه نوامبر خنثی کرد که در همان زمان اقتصاددانان این کار را خطای سیاست‌گذاری اعلام کردند.

به دنبال نشانه‌هایی از سیاست‌گذاری‌های سفت‌وسخت‌تر و داده‌های اقتصادی امیدبخش، ۷۶ اقتصاددانی که در ۱۰-۱۷ آوریل مورد نظرسنجی رویترز قرار گرفتند، همه آنها به جز ۷ نفر، گفتند که بانک در ۱۰ می، که قرار است گزارش تورم ربع سالانه خود را منتشر کند، نرخ بهره خود را از ۰.۵ درصد کنونی بالاتر خواهد برد.

اکثریت ۳۷ نفری، از ۶۷ نفر اقتصاددان، پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان ربع اول سال آینده بانک انگلیس نرخ بهره خود را تا ۱.۰ درصد یا بیشتر، بالا خواهد برد.

داده‌های رسمی در روز سه‌شنبه نشان داد، در سه ماهه منتهی به فوریه، بیکاری به پایین‌ترین میزان خود از ۱۹۷۵ تا کنون رسید، هرچند رشد دستمزد در این دوره به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، قوی نبود.

روس گریگوری از کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: داده‌های بازار کار در ماه فوریه، ما رو خوش‌بین کرد که در آینده رشد مداومی در دستمزد واقعی خواهیم داشت و افزایش نرخ بهره در ماه می را باید تمام شده دانست.