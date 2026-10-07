فوران قدرتمند خورشیدی شفق قطبی را به ارمغان آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، فوران مذکور همراه یک شعله خورشیدی دسته M۱.۴ از لکه ای در منطقه AR۴۵۹ این ستاره بود که هم اکنون در حدود مرکز منطقه ای است که رو به خورشید قرار دارد.

مشاهدات اولیه حاکی از پرتاب جرم تاجی به سمت زمین است. وینست لدوینا فیزیکدان و عکاس شفق قطبی، مدت کوتاهی پس از فوران خورشیدی منظره اولیه را نوید بخش خواند و همزمان هشدار داد داده های بیشتری برای تعیین مسیر دقیق CME به سمت زمین وجود دارد. اکنون داده های جدیدی فراهم شده است.

مدل WSA-ENLIL متعلق به سازمان NOAA آمریکا نشان می دهد این CME نیز به سمت زمین در حرکت است و انتظار می رود لبه جلویی آن حدود ساعت ۰۵:۰۰ نهم اکتبر به وقت گرینویچ به زمین برسد.

کارشناسان در مرکز تحلیل داده تاثیرات خورشیدی بلژیک(SIDC) نیز این فوران را تحلیل کرده اند. آنها تخمین می زنند CME با سرعت حدود ۵۶۰ کیلومتر برثانیه حرکت کند و انتظار می رود بخشی از آن مستقیما به سمت زمین حرکت کند.

(SIDC)هم اکنون پیش بینی می کند بعد از ظهر ۹ اکتبر طوفان ژئومغناطسیی کوچکی رخ دهد و احتمال طوفانی متوسط به طور محدود نیز وجود دارد. میزان قدرت طوفان و گستره آن و همچنین آنکه شفق‌های قطبی تا چه اندازه می‌توانند به سمت مناطق جنوبی‌تر گسترش پیدا کنند، هنوز مشخص نیست.

با این حال، پیش‌بینی زمان رسیدن CME با عدم قطعیت همراه است و ممکن است با دقیق‌تر شدن پیش‌بینی‌ها از سوی کارشناسان، این زمان تغییر کند.