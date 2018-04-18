افزایش ماندگاری گردشگران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی چهارشنبه شب در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: هر آنچه در توان داریم باید برای صنعت گردشگری استان به کار گیریم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون به هر میزانی که در راستای گردشگری استان قدم برداشته ایم بازخوردهای مثبتی نصیب استان شده است، افزود: برای اینکه استان خراسان جنوبی به یک منطقه گردشگری نمونه تبدیل شود باید به جذابیت های استان بیافزاییم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه وجود ذخایر ارزشمند تاریخی نشان از داشته های فراوانی در حوزه گردشگری استان دارد، گفت: در حوزه سرمایه گذاری با حمایت بخش خصوصی اقدامات بسیار خوبی در بخش اقامتگاه های بوم گردی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امروزه سلیقه سرمایه گذاران اقامت در هتل های مجلل و چند ستاره نیست بلکه می خواهند ارتباط نزدیک تری با مردم داشته باشند، عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵ اقامتگاه بوم گردی در استان وجود دارد که از این حیث رتبه بسیار خوبی را در بین دیگر استان های کشور داریم.

رمضانی با اشاره به اینکه باید فضای فرهنگی استان را برای ورود گردشگران آماده کنیم، بیان داشت: خوشبختانه نوروزگاه های امسال که در سطح استان و مشهد مقدس راه اندازی شده بود با استقبال فراوانی رو به رو شد.

وی ادامه داد: اقامت گردشگران در شهرستان طبس در نوروز سال جاری از شش ساعت در سال قبل به دو روز افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان از تقویت گردشگری استان نسبت به سال های اخیر دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر قانون گذار دوره مشارکت را برای طرح های گردشگری سه سال قرار داده است ما نباید آن را یک ساله کنیم، اظهار کرد: در خصوص تورگردی باید آموزش های لازم داده شود که خوشبختانه طی هفته اخیر دوره آموزشی مدیران بوم گردی ایران در شهرستان طبس برگزار شد.