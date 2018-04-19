به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کارگردان فیلم «تاریخ خشونت» و «قولهای شرقی» در هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز با دریافت جایزه شیر طلا برای یک عمر دستاورد هنری تجلیل میشود.
دیوید کراننبرگ کارگردان کانادایی با صدور بیانیهای گفت: همیشه عاشق شیر طلای ونیز بودم. شیری که با بالهای طلایی پرواز میکند. این خود روح هنر است. نیست؟ روح سینماست.
این کارگردان در کارهای اولیهاش بیشتر در ژانر وحشت و علمی-تخیلی فیلم ساخت که «اسکنرها»، «ویدیودروم» و «پرواز» از جمله آنها هستند. او در کارهای متاخرترش بیشتر به سراغ تریلرهای روانشناختی رفت که «تاریخ خشونت» و «قولهای شرقی» از مهمترین آنها هستند.
کراننبرگ از کارگردانهای محبوب کن است که جایزه ویژه داوران کن را برای «تصادف» در سال ۱۹۹۶ دریافت کرد و جایزه کالسکه طلایی را برای یک عمر دستاورد این جشنواره به دست آورد. جولین مور نیز سال ۲۰۱۴ برای بازی در فیلم «نقشههای ستارگان» وی جایزه بهترین بازیگر زن کن را کسب کرد.
این کارگردان که امروز ۷۵ ساله است در ۱۹۹۹ در برلین خرس نقرهای را برای «اگزیستنس» برد و سال ۲۰۱۱ فیلم «یک روش خطرناک» وی برای کسب شیر طلا در ونیز رقابت کرد. وی با فیلمهایش تاکنون نامزد کسب هفت جایزه گلدن گلوب شده و چهار باز نامزدی اسکار را کسب کرده است.
هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز از ۲۹ آگوست تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار میشود. گی یرمو دل تورو ریاست گروه داوران این دوره را برعهده دارد.
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