خیبر در دو پرونده محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی خیبرخرم آباد بطرفیت آقای مجتبی لطفی نسبت به دادنامه این کمیته که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه مبنی بر محکومیت باشگاه به پرداخت ۴ میلیارد ریال به انضمام هزینه دادرسی می‌باشد نظر به اینکه: اولاً) بر اساس مقررات حاکم بر آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات ناظر بر رسیدگی در کمیته استیناف، نهادی تحت عنوان «اعاده دادرسی» پیش‌بینی نگردیده است. مطابق اصول مسلم دادرسی، طرق فوق‌العاده شکایت از آراء، از جمله اعاده دادرسی، امری استثنایی و محتاج تصریح قانونی است و اصل بر قطعی بودن آراء می‌باشد مگر آنکه قانون‌گذار به نحو صریح طریق دیگری مقرر داشته باشد. در مقررات حاکم بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، تنها طریق اعتراض نسبت به آرای کمیته وضعیت، تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف پیش‌بینی شده و پس از صدور رأی در مرحله استیناف، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد. ثانیاً) رسیدگی در ارکان قضایی فدراسیون‌ها تابع مقررات اختصاصی ورزشی است و نمی‌توان بدون تصریح مقررات داخلی، نهادهای پیش‌بینی‌شده در قوانین آیین دادرسی مدنی را به این مراجع تسری داد. نهاد اعاده دادرسی منحصراً در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و تسری آن به مراجع اختصاصی ورزشی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارکان قضایی فدراسیون‌ها تابع نظام حقوقی خاص خود بوده و استقلال مقرراتی دارند. ثالثاً) پذیرش اعاده دادرسی بدون وجود نص صریح، موجب اخلال در اصل قطعیت آراء، بی‌ثباتی روابط قراردادی بازیکنان و باشگاه‌ها و تزلزل در نظم رقابت‌های ورزشی خواهد شد. فلسفه پیش‌بینی مرجع تجدیدنظر (کمیته استیناف) تأمین حق اعتراض بوده و با صدور رأی در این مرحله، فرآیند رسیدگی پایان می‌یابد. رابعاً) با توجه به عدم پیش‌بینی نهاد اعاده دادرسی در مقررات ارکان قضایی فدراسیون، مرجع رسیدگی‌کننده اساساً صلاحیت قانونی برای ورود ماهوی مجدد به رأی قطعی را ندارد و درخواست مطروحه از حیث شکلی غیرقابل استماع است. لذا نظر به مراتب فوق و فقدان نص قانونی در مقررات حاکم بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در خصوص اعاده دادرسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی به جهت عدم پیش‌بینی قانونی صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف ۱-باشگاه امیرکرمانشاه ۲- ایران مهر بندرماهشهر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی به شکایت اولیه تجدیدنظرخواهان علیه باشگاه ارغوان ایلام به لحاظ استفاده از بازیکن غیرمجاز و نیز حکم برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده است اولاً بزه جعل با توجه به صدور حکم قضایی از سوی محاکم دادگستری دائر بر تغییر تاریخ تولد منتفی است ثانیاً اعتراض به حضور بازیکن غیرمجاز طبق ماده ۹۰ مقررات انضباطی ۲۴ ساعت بعد از بازی است که رعایت نگردیده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی یاران سلامت ایرانیان (شهر آرکان البرز) نسبت به دادنامه کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بطرفیت آقای مرتضی اسدی نظر به اینکه اخطاریه رفع نقص از حیث پرداخت هزینه دادرسی به تجدیدنظرخواه ابلاغ و خارج از مهلت اقدام به رفع نقص نموده است لذا مستنداً به بند ۵ ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پادما یدک ایرانیان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم پالایش نفت اصفهان بدلیل مسئول شناختن در نیمه تمام ماندن مسابقه در جریان مسابقه از سری مسابقات لیگ دسته سوم کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی خیبرخرم آباد بطرفیت آقای علیرضا حقیقی نسبت به دادنامه این کمیته که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه مبنی بر محکومیت باشگاه به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی می‌باشد نظر به اینکه: اولاً) بر اساس مقررات حاکم بر آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات ناظر بر رسیدگی در کمیته استیناف، نهادی تحت عنوان «اعاده دادرسی» پیش‌بینی نگردیده است. مطابق اصول مسلم دادرسی، طرق فوق‌العاده شکایت از آراء، از جمله اعاده دادرسی، امری استثنایی و محتاج تصریح قانونی است و اصل بر قطعی بودن آراء می‌باشد مگر آنکه قانون‌گذار به نحو صریح طریق دیگری مقرر داشته باشد. در مقررات حاکم بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، تنها طریق اعتراض نسبت به آرای کمیته وضعیت، تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف پیش‌بینی شده و پس از صدور رأی در مرحله استیناف، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد. ثانیاً) رسیدگی در ارکان قضایی فدراسیون‌ها تابع مقررات اختصاصی ورزشی است و نمی‌توان بدون تصریح مقررات داخلی، نهادهای پیش‌بینی‌شده در قوانین آیین دادرسی مدنی را به این مراجع تسری داد. نهاد اعاده دادرسی منحصراً در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و تسری آن به مراجع اختصاصی ورزشی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارکان قضایی فدراسیون‌ها تابع نظام حقوقی خاص خود بوده و استقلال مقرراتی دارند. ثالثاً) پذیرش اعاده دادرسی بدون وجود نص صریح، موجب اخلال در اصل قطعیت آراء، بی‌ثباتی روابط قراردادی بازیکنان و باشگاه‌ها و تزلزل در نظم رقابت‌های ورزشی خواهد شد. فلسفه پیش‌بینی مرجع تجدیدنظر (کمیته استیناف) تأمین حق اعتراض بوده و با صدور رأی در این مرحله، فرآیند رسیدگی پایان می‌یابد. رابعاً) با توجه به عدم پیش‌بینی نهاد اعاده دادرسی در مقررات ارکان قضایی فدراسیون، مرجع رسیدگی‌کننده اساساً صلاحیت قانونی برای ورود ماهوی مجدد به رأی قطعی را ندارد و درخواست مطروحه از حیث شکلی غیرقابل استماع است. لذا نظر به مراتب فوق و فقدان نص قانونی در مقررات حاکم بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در خصوص اعاده دادرسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی به جهت عدم پیش‌بینی قانونی صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایرالکو نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم مهدیه تبریز در جریان مسابقه فوتبال بدلیل مسئول شناختن در نیمه تمام ماندن مسابقه از سری مسابقات لیگ پایه کشور و همچنین محکومیت آقای علیرضا پور غفوری بازیکن تیم مذکور به شش جلسه محرومیت بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.