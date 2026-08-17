بانوی کبدی کار سیستان و بلوچستان همراه تیم ملی راهی کشور هندوستان شد

ادهم کرد زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بانوان کبدیکار کشورمان برای برگزاری اردوی مشترک و انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی هند راهی دهلی شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: دهمین اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی بانوان ایران که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده میکند، از ۲۲ تا ۳۱ مردادماه در ایالت هاریانا هند برگزار میشود.
وی ادامه داد: ملیپوشان کشورمان در جریان این اردو چند دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی کبدی هند برگزار خواهند کرد تا برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا آماده شوند.
کرد زابلی گفت: محبوبه سنچولی، بانوی پرافتخار کبدی سیستان و بلوچستان، نیز به همراه تیم ملی در این اردوی آمادهسازی حضور دارد و نماینده استان در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی است.
وی با اشاره به اهمیت این اردو برای تیم ملی کبدی بانوان اظهار کرد: برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم هند، به عنوان یکی از قدرتهای کبدی جهان، فرصت مناسبی برای افزایش آمادگی ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی ناگویاست.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رقابتهای کبدی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۳۰ شهریورماه آغاز میشود و تیم ملی ایران در گروه A این مسابقات با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ نیز از ۲۸ شهریورماه تا ۱۲ مهرماه در شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.
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