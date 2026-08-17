۴۰ بیمارستان پایتخت فاقد تاییدیه ایمنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، با اشاره به شناسایی ۱۶۵ بیمارستان نیازمند رفع خطر با همکاری دستگاه قضایی و پیگیری‌های مدیریت شهری پایتخت، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶۳ بیمارستان دارای دستورالعمل فازبندی بوده و تعداد ۱۰۴ بیمارستان در حال ایمن‌سازی، ۱۴ مورد دارای تأییدیه و ۴۰ بیمارستان فاقد هرگونه تأییدیه ایمنی هستند.

وی به اسامی بیمارستان‌های بحرانی و بسیار پرخطر تهران اشاره کرد و افزود: بیمارستان‌های سینا، امام خمینی (ره)، شهدای یافت آباد و رسول اکرم همچنان جزء بیمارستان‌های بحرانی هستند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: از این مراکز درمانی بحرانی، بیمارستان سینا تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای ایمن‌سازی انجام نداده است.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت موضوع ایمنی حریق بیمارستان‌ها را با جدیت پیگیری نمی‌کند، یادآور شد: تمدید مجوز فعالیت مراکز درمانی در وزارت بهداشت باید منوط به اخذ تأییدیه ایمنی باشد.

بابایی با تأکید بر اینکه پلمب این مراکز با توجه به اقتضای فعالیت آنها امکان‌پذیر و به صلاح نیست، گفت: با توجه به هشدارهای مکرر در خصوص ایمنی بیمارستان‌ها، در صورت وقوع هرگونه حادثه در این مراکز، مسئولیت برعهده وزارت بهداشت خواهد بود.