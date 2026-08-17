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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در چاراویماق

کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی چاراویماق از کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر صبح دوشنبه با اعلام این خبر گفت: با هدف تشدید اقدامات مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، مقادیر قابل توجهی گازوئیل که از مبدأ استان‌های همجوار به مقصد عمق کشور در حال انتقال بود، در ایستگاه‌های بازرسی مسیرهای مواصلاتی چاراویماق به صورت غافلگیرانه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی چاراویماق ارزش ریالی این محموله قاچاق را بیش از چهار میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: در این پروند دو نفر دستگیر شدند و یک دستگاه تأمین کشنده توقیف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.

کد مطلب 6918976

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