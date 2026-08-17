عباس میرزاحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ مصوبه «نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ۱۴۰۵» از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، خبر داد.
وی با اعلام این خبر اظهار کرد: ماده واحده «نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ۱۴۰۵» که پیشتر در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده بود، از سوی رئیسجمهور محترم برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
وی با اشاره به مفاد این مصوبه تصریح کرد: بر اساس ماده واحده ابلاغی، با توجه به شرایط فعلی کشور و به منظور تمهید شرایط و الزامات برگزاری ایمن آزمونهای ملی، مقرر شده است که آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ۱۴۰۵ همزمان و به همراه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
میرزاحسینی خاطرنشان کرد: سایر ضوابط و مقررات مربوط به این آزمون، کماکان مطابق «نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) لازمالاجرا بوده و رعایت خواهد شد.
نظر شما